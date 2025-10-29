سفر وزیر کشور پاکستان به مشهد و زیارت حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ سید محسنرضا نقوی که پس از حضور در اجلاس وزاری کشور عضو اکو در تهران، به منظور زیارت بارگاه منور رضوی به مشهد سفر کرده بود، در فرودگاه بینالمللی شهید هاشمی نژاد مورد استقبال معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خراسان رضوی قرار گرفت.
وزیر کشور پاکستان در دیدار با محمدعلی نبیپور معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی از برای میزبانی شایسته مشهد از زائران پاکستانی، قدردانی کرد.
محمد علی نبیپور در این دیدار به وزیر پاکستان گفت: علاوه بر جنبههای زیارتی بهواسطه وجود مضجع منور امام رضا (ع)، مشهد دارای ظرفیتهای منحصر به فردی در حوزه گردشگری سلامت برای مسافران پاکستانی است.
وی افزود: دیگر ظرفیتهای ویژه مشهد در حوزه گردشگری، علاوه بر زیارت، فرصتهای مفیدی برای اتباع پاکستانی فراهم میکند.
معاون استاندار خراسان رضوی با ارائه گزارشی از تلاشها برای میزبان شایستهای از زائرین پاکستانی امام رضا(ع)، گفت: خوشحالیم که مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور، میزبان زائران کشورهای مختلف از جمله پاکستان است.
نبی پور با قدردانی از حمایتهای پاکستان در جنگ ۱۲ روزه از جمهوری اسلامی ایران، افزود: میزبانی از نمایندگان کشور دوست و برادر پاکستان در مشهد برای همه ایرانیها بهویژه برای ما در مشهد، افتخاری بزرگ است.
آقای سید محسنرضا نقوی، وزیر کشور پاکستان، و هیأت بلندپایه همراه قبل از سفر به مشهد در حاشیه اجلاس وزیران سازمان اکو با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان نیز دیدار کرده بود.
دکتر علی لاریجانی در این دیدار با تأکید بر اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و پاکستان در معادلات منطقهای گفت: روابط میان تهران و اسلامآباد ظرفیت آن را دارد که از سطح همکاریهای جاری فراتر رفته و به سطح یک شراکت راهبردی پایدار ارتقا یابد. وی در ادامه با اشاره به پیمان راهبردی اخیر میان پاکستان و عربستان سعودی، این توافق را گامی هوشمندانه و مثبت در برابر تهدیدات مشترک توصیف کرد و افزود: منطقه امروز با دشمنان و چالشهای مشترکی مواجه است و پاسخ به این تهدیدات نیازمند اقدامات ملموس، هماهنگ و همهجانبه میان کشورهای مسلمان است.
وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار با تأکید بر پیوندهای ریشهدار تاریخی، فرهنگی و امنیتی میان دو ملت گفت: ایران برای پاکستان کشوری دوست، برادر و شریک است. اسلامآباد خواهان ایرانی قوی، با ثبات و پیشرو است.
