شهباز شریف: ایران و پاکستان نقش مهمی در وحدت امت اسلامی دارند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، صبح جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ در اسلامآباد میزبان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و هیأت عالیرتبه ایرانی بود. در این دیدار، سردار ایاز صادق، رئیس مجلس ملی پاکستان، طارق فاطمی دستیار ویژه نخستوزیر در امور خارجی و رضا امیریمقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد نیز حضور داشتند.
شهباز شریف ضمن خوشامدگویی به رئیس مجلس شورای اسلامی، سلام خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیسجمهوری ایران ابلاغ کرد و بر روابط صمیمانه و تاریخی میان ایران و پاکستان تأکید نمود.
وی اظهار داشت: ایران و پاکستان به عنوان دو کشور مسلمان و همسایه، تعهدی مشترک برای گسترش صلح جهانی، مبارزه با تروریسم و تقویت وحدت امت اسلامی دارند.
همکاری در برابر تروریسم و تجاوزات یکجانبه
نخستوزیر پاکستان با اشاره به تجربه مشترک دو کشور در مقابله با تروریسم، گفت: ایران و پاکستان قربانی اقدامات تروریستی بودهاند و همواره در برابر تجاوزات یکجانبه علیه ملتهای مستقل از یکدیگر حمایت کردهاند.
وی همچنین خواستار توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان دو کشور شد و استفاده از گفتوگو و دیپلماسی را بهترین راه برای حل اختلافات جهانی دانست.
قدردانی قالیباف از حمایتهای اسلامآباد
دفتر نخستوزیری پاکستان اعلام کرد که محمدباقر قالیباف در این دیدار از حمایت مستمر اسلامآباد از مواضع جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی، قدردانی کرد و گفت: مردم ایران این پشتیبانی را عمیقاً ارج مینهند.
وی تأکید کرد: ایران و پاکستان با ایمان به وحدت امت اسلامی، میتوانند نقشی سازنده در ثبات و رفاه منطقه ایفا کنند.
سفر رئیس مجلس ایران به کراچی
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از این دیدار، راهی شهر کراچی، قطب اقتصادی پاکستان، شد تا برنامههای بعدی سفر خود را پیگیری کند.
