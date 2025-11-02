به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌اللّه نوری همدانی از مراجع معظم تقلید، به گردهمایی ستاد صبر (صلح؛ بخشایش؛ رضایت) پیامی صادر کردند.

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَی سَیِّدِنا وَ نَبِیِّنَا أَبِی ‌الْقَاسِمِ المصطفی مُحَمَّد وَ عَلَی أهلِ بَیتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ سیَّما بَقیَّهَ اللهِ فِی الأرَضینَ و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

اسلام، دین رحمت و رأفت، اخلاق و عدالت است؛ دینی که عدالت را با احسان و قضاوت را با صلح و گذشت درآمیخته است. فرهنگ صلح، گذشت و میانجی‌گری دلسوزان برای رفع اختلافات و کینه‌ها و تحکیم روابط اجتماعی از والاترین آموزه‌های قرآن کریم و اهل‌بیت عصمت و طهارت «علیهم‌السلام» و از نشانه‌های ایمان و تقواست.

از وصایای جاودانه‌ی مولایمان امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام به فرزندان بزرگوارش امام حسن و امام حسین «علیهماالسلام» در هنگامی که ابن‌ملجم «لعنة‌الله‌علیه» آن حضرت را مجروح ساخت، چنین است:

«أُوصِیکُمَا وَجَمِیعَ وَلَدِی وَأَهْلِی وَمَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی بِتَقْوَی اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِکُمْ ... وَصَلَاحِ ذَاتِ بَیْنِکُمْ، فَإِنِّی سَمِعْتُ جَدَّکُمَا صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ یَقُولُ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَالصِّیَامِ.»

حضرت در این وصیت، اصلاح میان مردم را برتر از همه نمازها و روزه‌ها دانسته‌اند؛ زیرا نزدیک کردن دل‌ها، زدودن کینه‌ها و آشتی دادن میان مؤمنان، زمینه‌ساز انسجام، همدلی و محبت اجتماعی است. ایجاد صلح میان دو دل شکسته یا دو گروه و قبیله‌ای که دچار سوء‌تفاهم و دشمنی شده‌اند، ثوابی فراتر از عبادات مستحب دارد.

امروز نیز جامعه‌ اسلامی ما بیش از هر زمان دیگر به «اصلاح ذات‌البین» نیازمند است؛ چرا که شیاطین و دشمنان، راه نفوذ خود را از شکاف‌ها و بدبینی‌های درونی می‌جویند. اصلاح ذات‌البین یعنی بستن راه نفوذ دشمن از طریق وحدت قلوب و اعتماد متقابل است.

جامعه‌ای که روح عفو و گذشت در آن زنده باشد، از بسیاری از نزاع‌ها و خصومت‌ها در امان می‌ماند و بنیان خانواده و اعتماد اجتماعی در آن استحکام می‌یابد.

از دیدگاه فقه اهل‌بیت «علیهم‌السلام»، دعوت قاضی به صلح پیش از صدور حکم، مستحب مؤکد و نشانه عدالت و رحمت است. چنان‌که فقیه عظیم‌الشان شیعه، صاحب جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی «رحمة الله» می‌فرماید:

«یُستحبّ ترغیبهما فی الصلح الذی هو خیر، ولا ینافی ذلک فوریة القضاء عرفاً» (جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۵).

بر این اساس، تلاش برای رفع کینه‌ها و اصلاح اختلافات از راه‌های غیرقضایی، مقدّم بر طرح دعوی و فصل خصومت در محاکم است.

از همین رو، تلاش ارزشمند شما در ستاد صبر (صلح، بخشایش و رضایت) در مسیر میانجی‌گری، گذشت، و جستجوی راه‌حل‌های اخلاقی و اجتماعی، از والاترین مصادیق عمل صالح است. صلح و عفو در هنگام قدرت، نه نشانه ضعف، بلکه نماد قدرت روحی، ایمان، و پیوند میان فقه، اخلاق و عدالت اجتماعی است.

وظیفه‌ شما در ستاد صبر تنها کاهش آمار دعاوی نیست، بلکه احیای روح ایمان، بازسازی اعتماد اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، تقویت برادری، همدلی و پیوند اخلاقی جامعه است.

خداوند متعال وعده فرموده است:«فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ» ( شوری، آیه۴۰) و نیز فرموده است: «وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ» (آل‌عمران، آیه۱۳۴).

اینجانب، ضمن تقدیر وتشکر از تلاش‌های صادقانه مسئولان و فعالان ستاد صبر(صلح؛ بخشایش، رضایت) بر نکات زیر تأکید می‌نمایم:

۱. صلح و بخشایش باید بر پایه ایمان؛ تقوا، عدالت، احسان، آینده‌نگری و رضایت قلبی انجام گیرد؛ سازشی که از روی فشار یا اضطرار باشد، پایدار نخواهد ماند.

۲. حضور علما، نخبگان فرهنگی، ریش‌سفیدان، بزرگان قبایل و عشایر، و معتمدان محلی در میانجی‌گری و حل اختلافات، عملی خداپسندانه و دارای اجر معنوی عظیم است.

۳. همه‌ سازمان‌ها، نهادهای دولتی و مردمی و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی باید ستاد صبر را در رسالت الهی و اجتماعی خود یاری دهند.

۴. عفو و گذشت، جلوه‌ای از قدرت اخلاقی و معامله‌ای اخروی است؛ و هرگز به عنوان نشانه ضعف نباید تلقی شود. قاطعانه و با توکل بر خدا و توسل به اهل بیت «علیهم السلام»؛ برای صلح و عفو و گذشت تصمیم بگیرید و هرگز تحت تاثیر وسوسه های شیطانی و کسانی که مانع صلح و آشتی می شوند قرار نگیرید. برکات صلح و عفو را بیشتر از انتقام در زندگی لمس خواهید کرد.

۵. فعالان ستاد صبر باید به عنوان نهاد تحقق صلح و تحکیم اخلاق پایدار اجتماعی، پیوند قانون با اخلاق و قضا با رحمت را روزبه‌روز تقویت کنند.

در پایان، از خداوند متعال مسئلت دارم که توجهات خاصه‌ حضرت بقیة‌الله الأعظم، صاحب‌الامر و الزمان «عجل‌الله‌تعالی‌فرجه الشریف» را شامل حال رهبری معظم انقلاب، ملت شریف ایران و تلاشگران مخلص این عرصه فرماید، و به همه‌ی ما در تقویت همدلی، انسجام اجتماعی، رفع کدورت‌ها، تحکیم خانواده و گسترش روح عفو و محبت توفیق روزافزون عنایت فرماید؛ تا جامعه‌ اسلامی ما، به برکت ایمان و همدلی، مصداق این آیه شریفه گردد:

«وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا» (نساء، آیه۱۱۴)

و همچنین لازم می‌دانم در این فرصت از خدمات ارزنده قوه قضائیه که در این دوره با حضور رئیس و مسئولان قضایی بین مردم و برخورد قاطع با مفاسد و درک صحیح از وضعیت جامعه گام‌های بلندی برمی‌دارند و مردم را نسبت به آینده و برقراری عدالت امیدوار می‌کنند تشکر کنم و همچنین از مدیر محترم و پرتلاش استان قم که در همین مسیر گام برمی‌دارند سپاسگزاری نمایم

والسلام علیکم و رحمة‌ الله و برکاته

حسین نوری همدانی

