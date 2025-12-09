به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی «حسین نوری همدانی» از مراجع تقلید شیعه، پیامی به اختتامیه جشنواره نوآوری‌های تبلیغی جنّات صادر کردند.

متن پیام معظم له بدین شرح است:

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَی سَیِّدِنا وَ نَبِیِّنَا أَبِی ‌الْقَاسِمِ المصطفی مُحَمَّد وَ عَلَی أهلِ بَیتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ سیَّما بَقیَّهَ اللهِ فِی الأرَضینَ و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

﴿الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَکَفَی بِاللَّهِ حَسِیبًا ﴾

با سلام و تحیت به آن مجمع محترم،

امروز یکی از رسالت‌های حوزه علمیه موضوع تبلیغ است و شاید نخستین مأموریت‌های فضلای محترم انجام امر تبلیغ است. ثمره همه تلاش‌ها در این موضوع خلاصه می‌شود؛ یعنی از آغازین روز ورود به حوزه تا لحظات پایانی، در تمام مراحل و رتبه‌های معمول حوزه، رسالت تبلیغ از انسان سلب نمی‌شود.

بر این اساس باید توجه داشت که برای پرثمر بودن این وظیفه چه باید کرد. اینجانب با در نظر گرفتن موضوعات روز و پیشرفت فضای مجازی و تغییر در روش تبلیغ و یا ایجاد فضای تبلیغی نوین، همچنان معتقد به تبلیغ سنتی، یعنی تبلیغ چهره به چهره یا به بیان دیگر امر منبر هستم.

به این اصل اعتقاد دارم که هیچ روشی مؤثرتر از این نوع تبلیغ نیست، اگرچه اثرگذاری بسیار زیاد روش‌های تبلیغ جدید مثل حضور در فضای مجازی یا ضبط کلیپ، ساختن برنامه‌های جذاب تصویری و غیره را کتمان نمی‌کنم؛ چون فضای موجود جامعه حکایت از اثر این نوع تبلیغ را نیز دارد اما اثر گسترده تبلیغ مجازی به دلیل کمرنگ شدن فضای تبلیغ سنتی و چهره به چهره است که این موضوع باید توسط متخصصان این امر بررسی شود.

عزیزان باید توجه داشته باشند که تبلیغ یک هنر با داشتن دانش فراوان است. امروز در دیده عده‌ای، تبلیغ راحت‌ترین کار به نظر می‌رسد، در حالی که تبلیغ و خطابه و منبر مشکل‌ترین کارهاست و اگر بخواهیم اثرگذار باشیم، پرزحمت‌ترین شغل محسوب می‌شود.

یک مبلغ مؤثر باید مراتب عالی علوم مختلف، خصوصاً ادبیات فارسی و عربی را به طور کامل و بدون نقص فراگیرد. مبلغ اثرگذار باید مهذب و عالم به زمان باشد، مخاطب‌شناسی را در مرحله نخست خطابه قرار دهد و از مصادر معتبر بهره‌مند شود. از بیان مطالب غیر مستند پرهیز کند و وقت مخاطبان را با جعلیات و مطالب مجهول نگیرد. همچنین از بیان بعضی از سخنان که با جایگاه اهل بیت(علیهم‌السلام) مطابقت ندارد، ولو اینکه در جایی نقل شده باشد، پرهیز کند. شبهات جامعه را رصد و با بیان رسا و مطالب مستند پاسخ دهد. به بهانه سنتی بودن نباید از مسائل روز اجتماع مثل موضوعات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مردم غفلت کرد؛ بلکه باید به این باور برسند که گوینده صدایی رسای برای آنها نیز خواهد بود.

نکته دیگر که باید توجه داشت این است که در امر تبلیغ باید از یک مرکز واحد این اصل اداره شود. متأسفانه امروز نهادهای مرتبط و غیرمرتبط در بحث تبلیغ دخالت دارند و این یک آفت است. کار یک کار تخصصی است؛ لذا باید یک مرکز مسئولیت این کار را برعهده داشته باشد و از این وضع موجود خارج شود.

کار دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، تخصصی کردن ابعاد خود تبلیغ است: مبلغ در فضای مجازی به طور کلی، مبلغ در کارکرد هوش مصنوعی، مبلغ در ساختن انیمیشن، مبلغ در طبقات کودک و نوجوان. که البته مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و دفتر تبلیغات کارهایی را آغاز کرده‌اند که موجب خشنودی است.

در پایان تأکید بر حمایت توسعه و تکثیر فعالیت‌های تبلیغی و ارتقاء جایگاه تبلیغ در میان حوزویان و انگیزبخشی و استعدادیابی مبلغان را دارم و از همه برگزار کنندگان این همایش محترم که به عنوان جشنواره نوآوری تبلیغ در حال برگزاریست تشکر می‌کنم و توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم.

۱۷ آذر ماه ۱۴۰۴

حسین نوری همدانی

