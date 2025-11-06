قالیباف: پاکستان، دوستی برای تمام مواقع است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی پس از دیدار با رئیس مجلس ملی پاکستان نوشت:

امروز با دعوت ویژهٔ سردار ایاز صادق رئیس محترم مجلس ملی پاکستان عازم این کشور شدم؛ تقویت روابط دوجانبه دو کشور برادر به ویژه در حوزه تعاملات اقتصادی و امنیتی مهمترین محور این سفر خواهد بود.

همچنین در دیدار با آقای صادق از حمایت بی دریغ پاکستان در طول تجاوز رژیم صهیونیستی قدردانی کردم و پاکستان را دوستی واقعی در تمام مواقع» نامیدم و برخی مسائل فیمابین برای ارتقای همکاری‌ها را مطرح کردم.

رئیس مجلس ملی پاکستان نیز در این دیدار تاکید کرد که ایران همسایه و برادری قابل اعتماد برای پاکستان است و پارلمان و دولت این کشور مثل همیشه دوشادوش ایران ایستاده‌اند؛ ایشان همچنین به دولت و مردم ایران به خاطر شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تبریک گفت.

