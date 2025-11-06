به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیرکل ورزش و جوانان استان قم از اعزام ۷ نماینده از این استان به بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی خبر داد و این حضور را نشانه‌ای از رشد و بلوغ ورزش قم در سطح ملی و بین‌المللی دانست.

حسن سلطانی با اشاره به اعزام کاروان ورزش قم به ششمین دوره این رقابت‌ها گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ ورزش استان، شش ورزشکار و یک مربی از قم در رشته‌های مختلف به میدان رقابت کشورهای اسلامی اعزام می‌شوند.

معرفی نمایندگان قم در این دوره:

آراد مهدی‌زاده – شنا

فائزه عابدینی‌نژاد – ورزش سه‌گانه (ترای‌اتلون)

امیر عبدی – کشتی فرنگی

مرتضی نعمتی – کاراته

فاطمه خلیلی – هندبال

نسترن فراهانی – هندبال

مهسا آراسته – والیبال (مربی)

سلطانی با بیان اینکه این حضور پررنگ حاصل تلاش و پشتکار ورزشکاران و مربیان قمی است، افزود: این اعزام گسترده نشان‌دهنده تحولی بنیادین در ساختار ورزش قم و نتیجه برنامه‌ریزی منسجم در حوزه‌های استعدادیابی، آموزش و پشتیبانی است.

وی تصریح کرد: حمایت‌های همه‌جانبه اداره کل ورزش و جوانان استان در کنار هم‌افزایی هیئت‌های ورزشی و تلاش مربیان، زمینه‌ساز حضور قدرتمند ورزشکاران قمی در آوردگاه کشورهای اسلامی شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان قم در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: حضور هم‌زمان نمایندگان قم در رشته‌های انفرادی و تیمی، نشانگر تنوع و ظرفیت بالای ورزش این استان است و استمرار چنین روندی می‌تواند جایگاه قم را در میان استان‌های ورزشی کشور بیش از پیش ارتقا دهد.

برگزاری بازی‌ها در ریاض از ۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ به میزبانی شهر ریاض در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. در این رقابت‌ها بیش از ۳۵۰۰ ورزشکار از ۵۷ کشور اسلامی در ۲۵ رشته مختلف به رقابت خواهند پرداخت.

