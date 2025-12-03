به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صالح اباذری، نایبقهرمان کاراته جهان، در اقدامی کمنظیر با اهدا کردن دستکش خود به رقیب عربستانی، صحنهای از اخلاقمداری و جوانمردی را در رقابتهای جهانی کاراته رقم زد.
در حاشیه بیستوهفتمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان کاراته در قاهره، صالح اباذری، ملیپوش ارزشمند کشورمان که موفق به کسب نشان نقره جهان شد، هنگام گرم کردن برای رقابتهای پایانی متوجه شد دستکش ثناد صوفیانی، کاراتهکار عربستانی، پاره شده و امکان حضور او در مبارزه ردهبندی وجود ندارد.
اباذری بدون لحظهای تردید، دستکش شخصی خود را به حریف عربستانی اهدا کرد تا این ورزشکار بتواند طبق قوانین در تاتامی حاضر شود. این اقدام ناب و انسانی نماینده کشورمان بازتاب گستردهای در سالن مسابقات داشت و مورد تحسین قرار گرفت.
قدردانی تیم عربستان
پس از پایان مبارزه، صوفیانی به همراه اعضای تیم عربستان با حضور در محل استقرار تیم ایران، یک ست کامل ورزشی کاراته به همراه پیراهن تیم ملی این کشور را به نشانه قدردانی به صالح اباذری تقدیم کردند.
این رفتار متقابل بار دیگر نشان داد که کاراته تنها میدان مبارزه نیست، بلکه فرهنگی است مبتنی بر احترام، اخلاق و رفاقت در دل رقابتهای سخت بینالمللی.
سابقه رقابت دو ورزشکار
گفتنی است اباذری و صوفیانی پیشتر در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف هم رفتند که این دیدار به سود کاراتهکار کشورمان خاتمه یافت.
