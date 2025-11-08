اعتراف جنایتکارانه ترامپ، آثار حقوقی برای آمریکا دارد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سعید ایروانی، در نامههای رسمی جداگانه به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و مایکل عمران کانو رئیس دورهای شورای امنیت درباره سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نقش مستقیم این کشور در تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان افزود: این امر همچنین حق ذاتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری تمامی مجاری حقوقی بینالمللی موجود برای تضمین پاسخگویی کامل آمریکا و مقامات آن، و مطالبه جبران کامل خسارات از جمله پرداخت غرامت طبق موازین حقوق بینالملل در قبال جانباختگان، مجروحان و کلیه خسارات و زیانهای وارده به جمهوری اسلامی ایران و مردم آن، بار دیگر مورد تأکید قرار میدهد.
متن کامل این نامه رسمی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد به این شرح است:
مایلم توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به اظهارات اخیر رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا جلب نمایم؛ اظهاراتی که وی در آن بهصورت صریح و علنی، رهبری و مسئولیت ایالات متحده را در قبال دوازده روز اقدامات تجاوزکارانه و جنگ جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ ۱۳ لغایت ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، مورد اذعان قرار داده است. پنجشنبه مورخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵، ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: «حمله اول را]رژیم [ اسرائیل انجام داد. حمله خیلی، خیلی قدرتمندی بود]و [ شخصاً فرماندهیاش را بر عهده داشتم.» وی در ادامه افزود: «زمانی که]رژیم [ اسرائیل نخستین حمله را علیه ایران انجام داد، روز بزرگی برای اسرائیل]یها بود؛ چراکه آن حمله بیش از مجموع سایر حملات خسارت وارد کرد.»
این اظهارات، دلیلی آشکار و انکارناپذیر بر مشارکت مستقیم، راهبری و مسئولیت فرماندهی ایالات متحده در طراحی، هدایت و تسهیل تجاوز نظامی غیرقانونی رژیم صهیونیستی است. این تجاوزات جنایتکارانه که نقض فاحش و جدی بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصول آمره منع تهدید یا توسل به زور علیه دولتهای مستقل و حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشوند، منجر به تلفات متعدد غیرنظامیان، تخریب زیرساختهای غیرنظامی و وارد آمدن خسارات جدی به تأسیسات هستهای صلحآمیز و تحت پادمان ایران گردید.
علاوه بر این، اعتراف صریح رئیسجمهور آمریکا درخصوص نقش رهبری و مشارکت مستقیم کشورش در تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از نخستین روز، بهروشنی و بدون هیچگونه ابهام، بطلان اظهارات پیشین وزیر امور خارجه ایالات متحده در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ را برملا میسازد؛ اظهاراتی که طی آن مارکو روبیو با دغلکاری مدعی شده بود: «ما در حملات علیه ایران دخالتی نداریم و اولویت اصلی ما حفظ امنیت نیروهای آمریکایی در منطقه است.»
نظر به اینکه این اعتراف جنایتکارانه از سوی عالیترین مقام ایالات متحده، دلیلی روشن، دارای آثار حقوقی بینالمللی و انکارناپذیر در اثبات مسئولیت و تقصیر بینالمللی آمریکا نسبت به این اعمال تجاوزکارانه بهشمار میرود، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بهطور کامل و مشترک مسئول تجاوزات خود و پیامدهای ناشی از آن، از جمله کشتار انسانهای بیگناه، تخریب گسترده اموال و زیرساختهای غیرنظامی، و هدف قرار دادن عامدانه تأسیسات هستهای صلحآمیز و تحت پادمان ایران میباشند. این امر همچنین حق ذاتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری تمامی مجاری حقوقی بینالمللی موجود برای تضمین پاسخگویی کامل آمریکا و مقامات آن، و مطالبه جبران کامل خسارات از جمله پرداخت غرامت طبق موازین حقوق بینالملل در قبال جانباختگان، مجروحان و کلیه خسارات و زیانهای وارده به جمهوری اسلامی ایران و مردم آن، بار دیگر مورد تأکید قرار میدهد.
موجب امتنان خواهد داشت چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.
................
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما