https://fa.abna24.com/xjSBH۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۵ کد مطلب 1749333 اخبار جهان اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره صفحه اصلی اخبار جهان اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره عکس خبری | محفل سوگواری ایام شهادت حضرت زهرا(س) در منطقه مارنئولی، گرجستان ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۵ کد مطلب: 1749333 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم سوگواری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در مسجد امام حسن(ع) در منطقه مارنئولی، گرجستان برگزار شد. ................. پایان پیام برچسبها گرجستان حضرت فاطمه زهرا(س) شهادت شیعیان گرجستان
نظر شما