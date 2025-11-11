  1. صفحه اصلی
عکس خبری | محفل سوگواری ایام شهادت حضرت زهرا(س) در منطقه مارنئولی، گرجستان

۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۵
کد مطلب: 1749333
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم سوگواری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در مسجد امام حسن(ع) در منطقه مارنئولی، گرجستان برگزار شد.

