تأثیر «کار مفید» و «مؤثر» در رشد یک جامعه در سبک زندگی اسلامی

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: کار و تلاش در اسلام، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک ارزش والا و عبادت تلقی می‌شود. در سبک زندگی اسلامی، فعالیت‌های روزمره انسان، زمانی ارزشمند و کمال‌بخش تلقی می‌شوند که "مفید" و "مؤثر" باشند. این دو واژه، معیارهایی کلیدی برای ارزیابی جایگاه و نقش کار در حیات فردی و اجتماعی مسلمانان هستند.



ابعاد کار مفید و کار مؤثر و تأثیرات شگرف آن بر سبک زندگی اسلامی

بخش اول: کار مفید از منظر اسلام؛ نفع رسانی و سازندگی

الف. مفهوم کار مفید:

"مفید" به معنای سودمند، نافع و سازنده است. کار مفید، فعالیتی است که دارای خروجی مثبت باشد؛ چه این خروجی برای فرد باشد، چه برای خانواده و چه برای جامعه. اسلام هرگونه فعالیتی را که منجر به صلاح و فلاح انسان و اجتماع نگردد، نکوهش می‌کند.

قرآن کریم به صراحت بر لزوم نفع‌رسانی در زندگی تأکید دارد. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿... فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ...﴾ (1)

"پس در نیکی‌ها [و کارهای خیر] بر یکدیگر سبقت بگیرید."

امیرالمؤمنین علی (ع) درباره اهمیت نفع‌رسانی به دیگران می‌فرمایند:

«خَیْرُ النَّاسِ مَنْ نَفَعَ النَّاسَ.»

"بهترین مردم کسی است که به مردم نفع برساند." (2)

این روایت به وضوح بیان می‌دارد که میزان خیریت و برتری انسان‌ها، با میزان نفعی که به دیگران می‌رسانند سنجیده می‌شود. بنابراین، کار مفید از دیدگاه اسلام، کاری است که از دایره نفع شخصی فراتر رفته و شامل حال دیگران نیز بشود.

ب. ابعاد کار مفید:

بعد فردی: کار مفید، انسان را از بیکاری و بطالت که منشأ بسیاری از مفاسد است، نجات می‌دهد و به او هویت، عزت نفس و احساس خودکارآمدی می‌بخشد.



بعد خانوادگی: کار برای تأمین معاش حلال و رفع نیازهای خانواده، از بزرگترین حسنات و در زمره جهاد فی سبیل الله محسوب می‌شود.



بعد اجتماعی: مشارکت در تولید، خدمات، علم و فرهنگ، منجر به رشد و بالندگی جامعه و آبادانی زمین می‌شود.



بخش دوم: کار مؤثر از منظر اسلام؛ اتقان، هدفمندی و کیفیت

الف. مفهوم کار مؤثر:

"مؤثر" به معنای دارای نتیجه، تأثیرگذار و هدفمند است. کار مؤثر، صرفاً انجام دادن یک فعالیت نیست، بلکه انجام دادن آن به نحوی است که به بهترین نتیجه ممکن منجر شود. در اسلام، بر کیفیت کار و انجام آن به نحو احسن تأکید فراوانی شده است.

قرآن کریم می‌فرماید:

﴿... لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا...﴾ (3)

"تا شما را بیازماید که کدام یک عملتان نیکوتر است [نه بیشتر]."

این آیه به صراحت "احسن بودن" (نیکوتر بودن) عمل را معیار قرار می‌دهد، نه صرفاً "اکثر بودن" (بیشتر بودن) آن. این به معنای تأکید بر کیفیت و اثربخشی کار است.

امیرالمؤمنین علی (ع) درباره اهمیت اتقان و کیفیت در کار می‌فرمایند:

«قِیمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُهُ.»

"ارزش هر انسانی به آن چیزی است که خوب انجام می‌دهد [به اتقان و کیفیت کاری که می‌کند]." (4)

این جمله نورانی، مبنای اصلی کار مؤثر در اسلام است. ارزش انسان نه به میزان کار، بلکه به کیفیت و مهارت او در انجام کار است. کاری که با اتقان، دقت و مهارت انجام شود، اثربخشی بیشتری خواهد داشت. همچنین ایشان می‌فرمایند:

«لَا خَیْرَ فِی عَمَلٍ إلَّا مَعَ نِیَّةٍ.»

"هیچ خیری در کاری نیست مگر اینکه با نیت همراه باشد." (غررالحکم و دررالکلم، حدیث ۱۰۹۲۲)

این روایت نشان می‌دهد که نیت خالص و هدفمندی کار نیز جزء لاینفک اثربخشی آن است.



ب. ابعاد کار مؤثر:

اتقان و کیفیت: کار باید با بالاترین استانداردها و بدون نقص انجام شود. این شامل استفاده صحیح از منابع، زمان‌بندی دقیق و مهارت‌ورزی است.



هدفمندی و برنامه‌ریزی: هر کاری باید دارای هدف مشخص باشد و برای رسیدن به آن هدف، برنامه‌ریزی صورت گیرد. کار بی هدف و بدون برنامه، هدر دادن انرژی و زمان است.



مسئولیت‌پذیری و تعهد: انجام کار با حس عمیق مسئولیت‌پذیری در قبال خود، دیگران و خداوند، ضامن اثربخشی آن است.



پرهیز از اسراف و تبذیر: استفاده بهینه از منابع و پرهیز از هرگونه زیاده‌روی و هدر دادن، از لوازم کار مؤثر است.



بخش سوم: تأثیر کار مفید و کار مؤثر بر سبک زندگی اسلامی

ادغام این دو مفهوم در زندگی روزمره یک مسلمان، به شکل‌گیری یک سبک زندگی متعالی و متوازن می‌انجامد:

معنابخشی و هدفمندی زندگی: کار مفید و مؤثر، به زندگی انسان مسلمان معنا و غایت می‌بخشد و او را از بی‌هدفی و بطالت دور می‌کند.



رشد فردی و خودشکوفایی: تلاش برای بهبود کیفیت کار و افزایش سودمندی آن، منجر به توسعه مهارت‌ها، دانش و در نهایت خودشکوفایی فردی می‌شود.



عزت و استقلال اقتصادی: کار حلال و مولد، انسان را از فقر و وابستگی نجات داده و به او عزت نفس و استقلال می‌بخشد. امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِینَ.» "خداوند شخص حرفه‌مند و امین را دوست دارد." (من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۱۶۸)



خدمت به جامعه و آبادانی زمین: کار مفید و مؤثر، نه تنها نیازهای فرد را برطرف می‌کند، بلکه به حل مشکلات جامعه و آبادانی زمین (که از اهداف خلقت انسان است) کمک می‌کند.

کسب رضایت الهی و قرب معنوی: وقتی کار با نیت خالص، کیفیت بالا و برای رضای خدا انجام شود، به عبادت تبدیل شده و موجب تقرب معنوی به درگاه الهی می‌گردد.

تأثیر بر سلامت روان: اشتغال به کار سازنده و رضایت‌بخش، اضطراب و افسردگی را کاهش داده و احساس مفید بودن و رضایت از زندگی را افزایش می‌دهد.

سبک زندگی اسلامی، یک سبک زندگی فعال، پویا و هدفمند است. در این سبک، کار صرفاً یک وسیله برای کسب درآمد نیست، بلکه میدانگاهی برای نمایش خصلت‌های انسانی، خدمت به خلق و تقرب به خالق است.

پی نوشت:

1. سوره مائده/آیه 48

2.غررالحکم و دررالکلم، حدیث5001

3.سوره ملک/آیه 2

4. نهج‌البلاغه، حکمت ۸۱

5.