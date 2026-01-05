به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتاللهالعظمی جوادیآملی در پیامی تصویری به کنگره بینالمللی «راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهجالبلاغه» تاکید کردند: این کتاب شریف تمام نهجالبلاغه باید در برنامه اصلی ما روحانیون و شیعهها قرار بگیرد.
ایشان بیان داشتند: این نهجالبلاغه کنونی، «بضعة منه»؛ پارهای از آن کتاب است. نهجالبلاغه کنونی هرگز گویای اوج مقام امامت و ولایت نیست.
آیتالله العظمی جوادی آملی افزودند: دینی که خدای سبحان برای انسان مقرر کرده است، همان دینی است که برای فرشتگان الهی تعیین شده و هدف آن، رساندن انسان به مقام ملکوتی است.
ایشان ضمن اشاره به جنایات رژیم صهیونی در فلسطین افزودند: در جریانات غزه و امثال غزه عدهای خویی جز درندگی ندارند، اینها هم خودشان و هم مبدا و معاد را فراموش کردند.
این مرجع تقلید بیان داشتند: بهترین بزرگواری که شایسته تبیین غدیر و مقام امامت است، خود علی بن ابی طالب سلاماللهعلیه است؛ حضرت فرمود: «أ لست آیة نبوة محمد صلی الله علیه و آله و سلم»؛ وجود مبارک امیر بیان، خود را آیتِ الله معرفی کرد و آیتِ رسول الله معرفی کرد یعنی نمونه کامل توحید و وحی و نبوت، اوست.
