به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس سازمان حج و زیارت از تحویل پیام «مسعود پزشکیان»، رئیس جمهوری کشورمان به ولی‌عهد عربستان خبر داد.

علی‌رضا رشیدیان که برای امضای توافقنامه مراحل اجرایی برنامه‌ریزی حج تمتع ۱۴۰۵ به عربستان سفر کرده، اظهار داشت: با توجه به اهمیت حج و عمره برای دولت جمهوری اسلامی ایران، جناب دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهور برای موضوع حج پیام ویژه‌ای را برای ولی‌عهد عربستان سعودی تهیه کرده بودند که بنده در این سفر حامل این پیام بودم.

وی افزود: امیدواریم که این پیام، پیام دوستی و توسعه روابط بین دو ملت و دو کشور برای آینده بهتر و همکاری‌های نزدیکتر بین دو کشور باشد.

رشیدیان با اشاره به روند مذاکرات میان ایران و عربستان برای حج سال آینده گفت: امروز با همکارانمان از سفارت جمهوری اسلامی در عربستان، مذاکرات خوبی را با وزیر حج و عمره عربستان داشتیم که در این مذاکرات تاکید شد جمهوری اسلامی آنچه را در سال گذشته در اجراییات و برنامه‌هایی که داشته، به همان صورت عمل خواهد کرد و طرف عربستانی هم کمال همکاری را همچون سال گذشته خواهد داشت.

رشیدیان اضافه کرد: با توجه به هماهنگی‌ها و پیگیری‌ها در رابطه با قراردادهای اجرایی با شرکت‌های سعودی در حال پیگیری حج پیش رو هستیم تا حجی با سلامت، عزت، امنیت و روان بودن برای همه حجاج کشورمان در سال ۱۴۴۷ داشته باشیم.

وی افزود: قراردادهای مربوط به حوزه‌های مسکن، حمل و نقل، تغذیه، تدارکات، بهداشت و درمان و خدمات در مشاعر به امضا رسیده و عملیات اجرایی برای ارائه خدمات سرعت بیشتری گرفته و امیدواریم با تکمیل ثبت نام، شاهد سرعت هرچه بیشتر برای عملیات حج پیش رو باشیم. البته ما در ماه شعبان بایستی عملیات ثبت نام و قراردادها را نهایی کنیم تا بتوانیم خدمات کامل را برای حجاج ایرانی داشته باشیم.

گفتنی است رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان و وزیر حج و عمره عربستان سعودی، روز گذشته توافقنامه برگزاری حج تمتع سال ۱۴۰۵ را امضا کردند که دو طرف با تأکید بر اهمیت تسهیل امور اجرایی، خدماتی و رفاهی، درباره راهکارهای ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به زائران بیت‌الله‌الحرام گفت‌وگو کردند.

