به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد بنسلمان بنعبدالعزیز آلسعود» ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه یک پیام کتبی از «مسعود پزشکیان» رئیسجمهوری اسلامی ایران، دریافت کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری عربستان (واس)، این پیام در جریان دیدار «علیرضا رشیدیان» رئیس سازمان حج و زیارت ایران با «عبدالعزیز بنسعود بننایف بنعبدالعزیز» وزیر کشور عربستان، به طرف عربستانی تحویل داده شد.
در این دیدار، دو طرف درباره شماری از موضوعات مورد علاقه مشترک گفتوگو کردند.
«علیرضا عنایتی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان نیز در این دیدار حضور داشت.
