انتقاد امام جمعه شیعیان غرب کابل از اظهارات اختلاف افکنانه برخی علمای افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین عبدالقدیر عالمی، امام جمعه شیعیان در غرب کابل هشدار داد که برخی افراد به نام عالم دین با تفرقهافکنی و توهین به عقائد دیگران، باعث ایجاد تنش میان مردم میشوند که برای افغانستان خطرناک است.
امام جمعه شیعیان غرب کابل در نماز جمعه(۲۳ آبان) مصلی اباصالحالمهدی گفت: متاسفانه گاهی از آدرس میز خطابه، منبر و محراب و از حنجره برخی افراد به نام عالم دین سخن از تفرقه، اختلاف، توهین و تحقیر دیگران و ایجاد تنش بین مردم زده میشود که خطرناک است و سرانجام جامعه را به سوی اختلاف، بینظمی، هرجومرج و ایجاد حس بدبینی نسبت به یکدیگر سوق داده و وحدت و همبستگی مردم را خدشهدار میسازند.
ظاهرا مخاطب این سخنان امام جمعه شیعیان کابل، مولوی «عنابه» از علمای تندرو اهلسنت استان پنجشیر است که اخیرا از پشت تریبون یک مسجد به شیعیان افغانستان توهین کرده بود.
او گفته بود که شیعیان اگر عقل میداشتند امام حسین(ع) را پرستش نمیکردند که این اظهارات او، محکومیتهای گسترده شیعیان و علمای شیعه را در پی داشت.
امام جمعه شیعیان در غرب کابل در خطبه عبادی – سیاسی خود با اشاره به چنین تفرقهافکنیها، به علما و مدارس دینی شیعه توصیه کرد که فعالیتهایشان را در جهت آگاهیدهی دینی به مردم، برچیدن زمینههای اختلاف و نفاق از میان جامعه، تقویت صفوف مسلمین و ایجاد وحدت در جامعه اسلامی مدیریت کنند.
این عالم مطرح شیعه کابل از تمامی علما افغانستان خواست که از مناسبتهای دینی، خطبهها و منابر استفاده معقول و شایسته کنند و اظهاراتشان را از مراکز علمی، منابر، مصلیها، تریبونهای خطابه و منبر در جهت تقویت وحدت و همدلی برای کل امت اسلامی، مخصوصا افغانستان ایراد کنند.
او با بیان اینکه وحدت، هملی و برادری نیاز مبرم همیشگی مردم افغانستان است، تاکید ورزید: ما تنها در سایه وحدت و اخوت میتوانیم قدرت، شکوه و عظمتمان را حفظ نموده، رشد و توسعه داده و به دنیا نشان بدهیم.
امام جمعه شیعیان در غرب کابل همچنان خاطرنشان ساخت: بدون شک و تردید، اگر جوامع اسلامی اعم شیعه و سنی، عرب و عجم و تمام پیروان مذاهب مختلف در محوریت خداوند متعال و مشترکات فراوان دینی دورهم جمع باشند و از وحدت و همدلی سخن گفته و آن را نهادینه سازند، ما شاهد هیچگونه مشکل، دردسر، نزاع و کشمکش در جوامع نخواهیم بود.
با این حال، حجتالاسلام عبدالقدیر عالمی در بخش پایانی سخنانش به فرا رسیدن فصل سرد زمستان در افغانستان پرداخت و اظهار داشت که افراد خیر و کسانیکه توان دارند، خانوادههای فقیر و ایتام را تحت پوشش کمکها قرار دهند.
