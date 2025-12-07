خطیب نماز جمعه شیعیان غرب کابل: اخوت دینی ضامن جامعه آرمانی و مدینه فاضله اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین فهیمی، در خطبه‌های این هفته (۱۴ آذر) نماز جمعه غرب کابل که در مصلای بزرگ اباصالح‌المهدی(ع) برگزار شد، بر اهمیت «اخوت و برادری دینی» به‌عنوان رکن اصلی جامعه نمونه اسلامی تأکید کرد.

وی با استناد به آیه شریفه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (حجرات/۱۰) اظهار داشت: «اصل برادری دینی، تجلی جامعه آرمانی است. اگر بخواهیم جامعه‌ای ایده‌آل بسازیم، یکی از اضلاع اصلی آن وجود اخوت واقعی میان مسلمانان است.»

خطیب جمعه غرب کابل افزود: اسلام زندگی اجتماعی انسان‌ها را بر پایه تعامل دوسویه و چندسویه طراحی کرده و تأکید دارد که این تعامل باید در چارچوب برادری دینی شکل بگیرد.

به گفته وی، همین پیوند اخوت است که همزیستی مسالمت‌آمیز را در جوامع اسلامی تضمین می‌کند و کینه‌توزی، تفاخر و منازعه را از بین می‌برد.

فهیمی با اشاره به کلام پیامبر اکرم(ص) که فرمود: «لا یکمل عبد حقیقت الإیمان حتی یحب أخاه المؤمن»، خاطرنشان کرد: ایمان هیچ بنده‌ای به کمال نمی‌رسد مگر آنکه برادر دینی خود را از جان و دل دوست بدارد.

وی همچنین به نمونه تاریخی صدر اسلام اشاره کرد و گفت «سلمان فارسی، بلال حبشی، صهیب رومی و ابوذر غفاری از سرزمین‌ها و نژادهای مختلف بودند، اما در سایه کلمه توحید و پرچم اسلام گرد هم آمدند و برادران واقعی یکدیگر شدند.»

خطیب نماز جمعه با تلاوت آیه ۱۰۳ سوره آل‌عمران «وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ…» یادآور شد که خداوند دشمنان دیروز را با نعمت اسلام به برادران حقیقی تبدیل کرد و این نعمت عظیم باید پاس داشته شود.

وی در پایان تأکید کرد: هرگاه اخوت اسلامی در جامعه‌ای حاکم شود، آن جامعه بالنده، پیش‌رو و به مدینه فاضله تبدیل خواهد شد. اگر به سفارش‌های پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) پایبند باشیم، جامعه ما نیز به این آرمان خواهد رسید.

