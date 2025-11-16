به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در دیدار حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه، با آیتالله العظمی شبیری زنجانی از مراجع تقلید شیعه، معظم له بر ضرورت برخورداری قاضی از «فقاهت» و «فطانت قضایی» تأکید کردند و گفتند: «در کار قضا هم فقاهت لازم است و هم فطانت. اگر کسی تنها در فقاهت متخصص باشد اما از هوشمندی و تیزبینی برخوردار نباشد، نمیتواند در این مسئولیت خطیر موفق شود.»
آیتالله العظمی شبیری زنجانی با اشاره به نمونههایی تاریخی افزودند: «در تبریز، مرحوم حاجمیرزاحسنآقا مجتهد تبریزی، با وجود آن که مخالف مشروطه بود، به دلیل زیرکی و استحکام در قضاوت، مورد قبول همه ـ حتی مشروطه طلبان ـ بود. در مقابل، افرادی در رأس مشروطهخواهان قرار داشتند که از جایگاه علمی نیز برخوردار بودند، اما به دلیل فقدان فطانت و کثرت خطا و صدور احکام ضد و نقیض، قضاوتشان مورد قبول نمیشد.»
معظمله با تأکید بر نقش معنویت در پیشبرد امور کشور، توسل به اهلبیت (علیهمالسلام) را در حل مشکلات مؤثر دانستند و فرمودند: «ایران کشور اهلبیت (علیهمالسلام) است و مایهٔ افتخار است که قوانین کشور بر پای فقه شیعه اثنا عشری تنظیم شود. در ایام منسوب به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز قرار داریم و دعا میکنیم انشاءالله مسئولان بتوانند مشکلات مردم را رفع کنند.»
آیتالله العظمی شبیری زنجانی افزودند: «اگر اخلاص باشد و قصد شما خدمت به این مردم باشد، ان شاءالله امداد الهی نیز همراه شما خواهد بود.»
