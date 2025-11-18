به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بیانیه پایانی اجلاس بینالمللی ایرانشناسی با عنوان «همکاریهای ایرانشناسان، فرصتها و ظرفیتشناسی گفتوگوی فرهنگی ایران و جهان» امروز ۲۷ آبانماه در آئین اختتامیه این رویداد علمی در دانشگاه شیراز قرائت شد.
این بیانیه بهصورت رسمی تأسیس دبیرخانه دائمی بینالمللی ایرانشناسی و تشکیل مجمع همکاریهای علمی ـ فرهنگی ایرانشناسی را اعلام کرد.
این اجلاس از ۲۴ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۴ در تهران و شیراز و با حضور جمعی از ایرانشناسان برجسته و کنشگران علمی، فرهنگی و آموزشی از ایران و۲۳ کشور جهان برگزار شد.
حضور ۵۰ ایرانشناس از ۲۱ کشور در تهران و شیراز
بیش از ۴۷ ایرانشناس خارجی از کشورهای روسیه، ترکیه، چین، بنگلادش، هند، عراق، لبنان، تونس، ارمنستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، پاکستان، سریلانکا، عمان، قطر، اندونزی، مالزی، ایتالیا، یونان و صربستان، همراه با جمعی از اساتید برجسته ایرانشناسی ایران در این اجلاس شرکت کردند.
هدف اصلی این گردهمایی، گسترش همکاریهای علمی و فرهنگی، روزآمدسازی دانش ایرانشناسی در جهان معاصر، بازتعریف جایگاه ایرانشناسی و بهرهگیری از این دانش در تقویت روابط فرهنگی ایران با سایر کشورها عنوان شد.
محورهای نشستها؛ از دیپلماسی فرهنگی تا فناوریهای نوین
در طول چهار روز، نشستهای تخصصی متعددی در مراکز علمی و فرهنگی تهران و شیراز برگزار شد. شرکتکنندگان درباره موضوعاتی همچون ایرانشناسی معاصر و دیپلماسی فرهنگی، تجلی ایران در میراث معنوی و معماری، ایرانشناسی و گردشگری، مبانی نظری و معرفتشناختی ایرانشناسی، ایرانشناسی و فناوریهای نوین، دیپلماسی علمی و نقش ایرانشناسان، به ارائه مقاله، گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.
محورهای تأکید شده در بیانیه پایانی
در بخش «الف» بیانیه، موارد مهم زیر مورد تأکید ایرانشناسان قرار گرفت: تدوین چشمانداز نظری ایرانشناسی معاصر بهعنوان اندیشهای پویا میان گذشته، حال و آینده؛ ضرورت تداوم گفتوگو و همکاری میان مراکز و استادان ایرانشناسی داخل و خارج کشور؛ استفاده از ظرفیتهای جهانی و فناوریهای نوین برای توسعه گفتمان علمی ایرانشناسی؛ شناخت عمیقتر و واقعگرایانهتر از ایران معاصر و تقویت نقش ایرانشناسان در مناسبات فرهنگی ایران با جهان؛ پیوند میان ایرانشناسی با ادبیات فارسی، علوم اجتماعی و علوم پایه و کاربردی؛ حمایت از گسترش کرسیها، رشتههای تخصصی، فرصتهای آموزشی و اردوهای علمی؛ گسترش ارتباطات علمی میان دانشگاههای ایران و جهان؛ تولید منابع مناسب برای مطالعات ایران معاصر؛ افزایش ظرفیت رشتهها، تربیت استاد و دانشجو و تبادلات علمی؛ استفاده از دیپلماسی علمی برای تقویت همکاریها میان مراکز ایرانشناسی و بسترسازی برای تربیت نسل جدید ایرانشناسان و ارتقای فهم چندگانه زبان فارسی.
در بخش «ب» بیانیه، شرکتکنندگان پس از قدردانی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد ایرانشناسی، دانشگاههای شهید بهشتی، شیراز، علم و فرهنگ، علامه طباطبایی و تهران، وزارت علوم و مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، موارد زیر را تصویب کردند:
۱. برگزاری دوسالانه اجلاس ایرانشناسی (ادامه برپایی این اجلاس بهصورت منظم و دورهای در مراکز علمی کشور)، ۲. تأسیس دبیرخانه دائمی اجلاس ( این دبیرخانه مسئول پیگیری همکاریهای مراکز ایرانشناسی، برنامهریزی ارتباطات، هماهنگیهای اجرایی و نظارت بر اجرای توافقات خواهد بود)، ۳. تشکیل مجمع بینالمللی همکاریهای علمی–فرهنگی ایرانشناسی (نهادی برای تسهیل همکاریهای پایدار میان مراکز ایرانشناسی، پژوهشگران و کنشگران حوزه مطالعات ایران در داخل و خارج کشور)، ۴. فعالسازی رسانهها و انتشارات تخصصی (راهاندازی تارنمای رسمی، انتشار فصلنامه، گاهنامه و کتابهای موضوعی با مشارکت اعضای مجمع)، ۵. ساماندهی «بانک اطلاعات ایرانشناسی» (ایجاد زیرساخت دادهای مشترک برای دسترسی پژوهشگران با همکاری بنیاد ایرانشناسی، ISC و دانشگاهها) و ۶. حمایت از فرصتهای مطالعاتی، اردوها و بورسیهها (حمایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد ایرانشناسی، ISC و دانشگاهها از دورههای آموزشی، اردوها، بورسیهها و برنامههای اجرایی مرتبط با ایرانشناسی)
