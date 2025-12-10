  1. صفحه اصلی
پزشکیان به دعوت رئیس‌جمهور قزاقستان عازم آستانه شد

۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۷
کد مطلب: 1760149
پزشکیان به دعوت رئیس‌جمهور قزاقستان عازم آستانه شد

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به دعوت همتای قزاقستانی خود برای انجام سفر رسمی دوجانبه، تهران را به مقصد آستانه ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور ایران ساعتی پیش با بدرقه رسمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای دولت، عازم آستانه شد.

استقبال رسمی از سوی رئیس‌جمهور قزاقستان و دیدار دوجانبه با وی، برگزاری نشست هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور برای مرور همکاری‌ها و بررسی راهکارهای گسترش روابط، حضور در مراسم امضای اسناد همکاری میان مقامات عالی ایران و قزاقستان و شرکت در نشست مطبوعاتی مشترک برای تشریح نتایج گفت‌وگوها از برنامه‌های رسمی این سفر است.

رئیس‌جمهور ایران همچنین در دانشگاه پزشکی قزاقستان بازدید و سخنرانی خواهد داشت و در نشست مشترک تجار و بازرگانان دو کشور شرکت می‌کند.

........
