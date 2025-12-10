به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور ایران ساعتی پیش با بدرقه رسمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای دولت، عازم آستانه شد.

استقبال رسمی از سوی رئیس‌جمهور قزاقستان و دیدار دوجانبه با وی، برگزاری نشست هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور برای مرور همکاری‌ها و بررسی راهکارهای گسترش روابط، حضور در مراسم امضای اسناد همکاری میان مقامات عالی ایران و قزاقستان و شرکت در نشست مطبوعاتی مشترک برای تشریح نتایج گفت‌وگوها از برنامه‌های رسمی این سفر است.

رئیس‌جمهور ایران همچنین در دانشگاه پزشکی قزاقستان بازدید و سخنرانی خواهد داشت و در نشست مشترک تجار و بازرگانان دو کشور شرکت می‌کند.

