به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جواد شفیعی‌ثابت» امروز چهارشنبه، 28 آبان 1404 در گفت‌وگویی ضمن تسلیت ایام فاطمیه، اظهار کرد: کانون خدمت رضوی استان گیلان به مناسبت ایام فاطمه و در راستای توسعه فرهنگ رضوی و فاطمی اقدام به توزیع بسته‌های روضه خانگی و گوسفند قربانی در ۱۷ شهرستان گیلان کرد.‌

دبیر کانون‎های خدمت رضوی گیلان تصریح کرد: به منطور برپایی روضه‌های خانگی با محوریت برگزاری برنامه‌های معنوی توسط خادمیاران و یاوران و کانون‌های خدمت رضوی در شهرستان‌های گیلان ۱۲۰ بسته متبرک اهدایی آستان قدس و ۱۶۰ کتیبه پرچم فاطمی رضوی اهدا شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۲۵۰۰ خادمیار و یاور رضوی با فعالیت داوطلبانه در ۲۰۰ کانون تخصصی و عمومی خدمت رضوی در گیلان به نیت خدمت به امام رئوف علی ابن موسی الرضا(ع) در ۲۰ موضوع به ارائه خدمت مشغول هستند.

شفیعی‌ثابت به اجرای اطعام فاطمی در گیلان اشاره و خاطرنشان کرد: ۱۷ رأس گوسفند قربانی به ارزش ۲۵۵ میلیون تومان در بین کانونهای خدمت رضوی ۱۷ شهرستان استان گیلان که اهدایی سازمان نذورات آستان قدس رضوی و با حمایت بنیاد کرامت رضوی و مرکز خادمیاری تهیه شده بود در این ایام توزیع می‌شود.‌

دبیر کانون‎های خدمت رضوی گیلان اضافه کرد: اطعام فاطمی با همکاری خیرین و سایر مجموعه‌های مذهبی پخت و در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) توزیع می‌شود.‌

وی از اعزام زائر اولی در این ایام اشاره و اظهار داشت: همچنین همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) از سوی کانون خدمت رضوی استان گیلان سه کاروان زائر اولی از مبدا آستارا و خمام و صومعه سرا به تعداد ۱۲۰نفر به مشهد مقدس، با هزینه بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان اعزام و در زائر سرای رضوی اسکان و پذیرایی خواهند شد.

