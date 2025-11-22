حرکت ماندگار یک خیر سیاهکلی؛ وقف زمین برای توسعه مراکز نگهداری سالمندان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - حجت الاسلام اسماعیل تدینی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان امروز شنبه، اول آذر ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی، اظهار داشت: در اقدامی ارزشمند و در راستای ترویج سنت حسنه وقف، محمدعلی تقی‌نژاد از اهالی روستای پیله‌باغ شهرستان سیاهکل، یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت ۲۰۰ متر مربع را وقف امور خیریه نمود.

وی گفت: بر اساس نیت واقف، درآمدهای حاصل از این زمین صرف پشتیبانی مالی و تأمین هزینه‌های خانه سالمندان و معلولین خواهد شد.

ویحجت‌الاسلام تدینی افزود: این اقدام خیرخواهانه، جلوه‌ای روشن از روحیه نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی در میان مردم منطقه است.

وی ضمن تقدیر از این حرکت خداپسندانه، تأکید کرد: که توسعه فرهنگ وقف می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایفا کند.

مدیرکل اوقاف گیلان اظهار داشت: این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر خیرین و نیکوکاران در جهت گسترش فعالیت‌های عام‌المنفعه باشد.

