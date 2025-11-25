برگزاری نخستین نشست تخصصی دفتر جریان حکمت ملی در ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین نشست از سلسله نشستهای تخصصی دفتر جریان حکمت ملی عراق در ایران با موضوع «تحلیل انتخابات عراق و تأثیر آن در روابط با ایران» با حضور جمعی از صاحبنظران برجسته دو کشور برگزار گردید و طی آن ابعاد سیاسی، امنیتی و منطقهای انتخابات اخیر عراق و پیامدهای آن برای همکاریهای دو جانبه بررسی شد.
در این نشست، سید محسن حکیم نایبرئیس جریان حکمت ملی عراق، ابراهیم متقی عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه تهران، حسن خداوردی عضو هیئت علمی و دانشیار روابط بینالملل مرکز پژوهشهای مجلس، علیاکبر اسدی عضو هیئت علمی، سید عباس موسوی معاون تشریفات دفتر رئیسجمهور و سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان و رضا جلالی دانشیار روابط بینالملل و تحلیلگر سیاسی حضور داشتند.
در آغاز نشست، علیاکبر اسدی با اشاره به شرایط منطقهای، انتخابات پارلمانی عراق را انتخاباتی امن، باثبات و دارای دستاوردهای نو توصیف کرد.
وی افزایش مشارکت را از مهمترین پیامهای این انتخابات دانست و تشکیل سریع فراکسیون اکثریت توسط چارچوب هماهنگی را نشانه انسجام سیاسی شیعیان عنوان کرد. اسدی تأکید کرد که نگرانیهای پیش از انتخابات با نتایج فعلی کاهش یافته است.
در ادامه حسن خداوردی در سخنان خود انتخابات اخیر را نشانه حرکت جامعه عراق به سمت دولت-ملتسازی دانست و گفت: «عراق در مسیر کاهش وابستگی به قدرتهای خارجی و تقویت گرایشهای ملیگرایانه حرکت میکند.» وی تأکید کرد عراقِ باثبات میتواند تأمینکننده منافع بازیگران منطقهای و فرامنطقهای باشد.
سید عباس موسوی، معاون تشریفات دفتر رئیسجمهور و سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان نیز تجربه دموکراتیک عراق را دستاوردی مهم در منطقه دانست و با اشاره به ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره «تنها دموکراسی منطقه» گفت: عراق پس از سالها دیکتاتوری و نبرد با تروریسم، امروز به ثبات رسیده است و انتخابات اخیر آن براساس شاخصهای بینالمللی، نشاندهنده تثبیت دموکراسی در این کشور است.
وی همچنین با اشاره به سابقه ایران در برگزاری انتخابات طی ۴۶ سال گذشته گفت ایران و عراق، برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه، توانستهاند در عمل تصویر واقعی از دموکراسی ارائه دهند و «افسانه دموکراسی اسرائیل» را در هم بشکنند.
رضا جلالی نیز عراق را کشوری در «شیب مثبت صعودی» توصیف کرد و سهم ۲۵ درصدی زنان در پارلمان جدید را ستود.
وی همچنین با اشاره به نقش حشدالشعبی گفت: «اسرائیل با پشتیبانی آمریکا بهدنبال تضعیف نیروهای مقاومت است.»
جلالی حضور شخصیتهایی چون خاندان حکیم را برای جریان شیعی عراق «امیدبخش» و اثرگذار دانست.
در بخش بعدی نشست، ابراهیم متقی سخن گفت و محور تحلیل خود را «وابستگی طبیعی عراق به معادله قدرت جهانی» قرار داد. وی تأکید کرد که رفتار رهبران عراق ناگزیر متأثر از تحولات منطقهای و بینالمللی است و گفت: «سیاست لحظهای است و تغییر رفتار نیروهای سیاسی امری طبیعی است.»
متقی با اشاره به سرمایهگذاریهای غرب در عراق، جهتگیری آینده دولت بغداد را «متمایل به غرب» ارزیابی کرد و افزود: «عراق ناگزیر تعریف جدیدی از نیروهای مقاومت ارائه خواهد داد.»
وی با اشاره به نقش شهید سلیمانی در مقابله با داعش تأکید کرد که اکنون زمان آن رسیده است که مقاومت عراق «روی پای خود بایستد.»
در ادامه، سید محسن حکیم با اشاره به سابقه تاریخی و نقش بیبدیل مرجعیت عالی دینی و تمامی آحاد ملت عراق بهویژه شیعیان این کشور در مبارزه با سازمانهای تروریستی مانند القاعده و داعش، دولت کنونی را دولت تمام عراقیان با محوریت چهارچوب هماهنگی نیروهای شیعه (اطار تنسیقی) دانست که از موفقترین دولتهای سالهای اخیر بوده است.
حکیم با اشاره به عملکرد دولت چارچوب هماهنگی تأکید کرد که شاخصهای توسعه در این دولت «بهطور محسوس» بهبود یافته است؛ موضوعی که در ارزیابی نهادهای بینالمللی ازجمله صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز بهروشنی قابل مشاهده است.
وی همچنین وضعیت امنیتی عراق را «باثبات و مطلوب» توصیف کرد و گفت هیچ تهدید جدی علیه امنیت ملی عراق وجود ندارد. دستگاههای امنیتی عراق توانستهاند استانداردهای معتبر امنیتی را بهصورت مؤثر اجرا کنند؛ عاملی که موجب شده طی دو سال گذشته آمار جرم و جنایت به حداقل برسد و ۱۰۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی وارد عراق شود.
نایبرئیس جریان حکمت ملی عراق همچنین به مکانیسم جدید انتخاب نخستوزیر و تشکیل دو کمیته تخصصی اشاره کرد و گفت شاخصهای مشخصی برای تعیین نخستوزیر آینده تدوین شده است.
نخستین نشست تخصصی دفتر جریان حکمت ملی در ایران با جمعبندی محورهای ارائهشده و تأکید بر ضرورت تداوم این گفتوگوها برای تقویت همکاریهای تهران و بغداد پایان یافت.
