ولایتی: انتخابات عراق توطئه دشمنان را خنثی کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، حضور و هوشمندی بی سابقه مردم عراق در انتخابات اخیر را دستاوردی بزرگ قلمداد کرد که در تاریخ عراق بی سابقه بوده و آن را نشان دهنده رشد و بلوغ سیاسی ملت این کشور دانست.

«علی اکبر ولایتی» در دیدار «سید محسن حکیم» مشاور ارشد «سید عمار حکیم» و نایب رییس جریان حکمت ملی عراق، افزود: رابطه بین ایران و عراق محکم، تاریخی، ریشه‌دار و بدون گسست است و روز به روز نیز استحکام بیشتری می یابد و مایه امید جهان اسلام خواهد بود.

حکیم نیز در این دیدار آخرین وضعیت کشور عراق پس از انتخابات اخیر را تشریح کرد و اقبال و حضور بی سابقه مردم در انتخابات با وجود توطیه های دشمنان را دستاوردی بزرگ برای کشور عراق ارزیابی کرد.

وی همچنین ضمن تشکر از پیام ولایتی درباره انتخابات عراق، آن را حاوی نکاتی بسیار مهم دانست.

گفتنی است کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق دوشنبه شب ۲۶ آبان ماه، نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد.

احزاب و جریان های سیاسی شیعیان با ۱۸۷ کرسی (بیشترین کرسی های پارلمان)، اهل سنت با ۷۶ کرسی و کردها با ۵۶ کرسی مهمترین چینش سیاسی را در پارلمان عراق تشکیل داده اند.

پس از اعلام نتایج انتخابات ائتلاف چارچوب هماهنگی (ائتلاف بزرگ شیعیان در پارلمان جدید) که دوشنبه شب با حضور همه اعضای خود در بغداد تشکیل جلسه داده بود، در بیانیه ای خود را به عنوان بزرگترین فراکسیون در پارلمان جدید عراق اعلام کرد.

