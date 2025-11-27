به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پستی در شبکه ایکس نوشت: "تجمیع نتایج چندین نظرسنجی اخیر در آمریکا صهیونیستها را وحشتزده ساخته است: تقریبا اکثریت ۷۰ درصدی نسل جدید آمریکا (موسوم به نسل هزاره سوم ) با وجود انعقاد آتش بس ظاهری ترامپ در نوار غزه، نفرت خود از رژیم صهیونیستی را پنهان نمیکنند.
تغییر نسل در آمریکا نه تنها رژیم اشغالگر قدس، بلکه اوانجلیستها و نومحافظه کاران را نسبت به آینده ی خود نگران ساخته است."
بسیاری از جامعه شناسان و سیاستمداران در آمریکا نیز نسبت به رویگردانی نسل جدید این کشور نسبت به سیاستهای توسعه طلبانه و اشغالگرایانه واشنگتن و تل آویو در نظام بینالملل (خصوصا منطقه غرب آسیا) به حکمرانان خود هشدار دادهاند.
...............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما