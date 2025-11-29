فرمانده کل ارتش: بیگانگان باید منطقه را ترک کنند 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه آیین رونمایی از پایگاه شناوری «کردستان» و الحاق ناوشکن «سهند» به ناوگان نیروی دریایی ارتش در جمع خبرنگاران، با اشاره به دلاوری‌های نداجا در دوران دفاع مقدس ۸ ساله اظهار کرد: نیروی دریایی ارتش در دفاع مقدس نقشی تعیین کننده ایفا کرد. این نیرو در ۷۰ روز اول جنگ، نیروی دریایی دشمن بعثی را سرکوب کرد و سیادت دریایی را به دست گرفت. پس از دفاع مقدس ۸ ساله نیز نیروی دریایی به سرعت در مسیر آماده‌سازی ملزومات دریایی مورد نیاز خویش اعم از شناورهای سطحی، زیرسطحی، سلاح‌ها، جنگ الکترونیک، مین‌ها، اژدرها، انواع موشک‌ها حرکت کرد.

وی افزود: این مسیر در آینده نیز با قوت و البته با پشتیبانی قاطع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور ادامه خواهد یافت.

فرمانده کل ارتش، درباره الحاق ناوشکن سهند به ناوگان نداجا نیز بیان کرد: ناوشکن سهند که دچار یک حادثه شده بود، با سرعتی بسیار خوب، با همت متخصصان نیروی دریایی و پشتیبانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و البته ستاد ارتش، در یک زمان کوتاه بازآماد شد و امروز با تجهیزات، سلاح‌ها و امکانات به روزتر، آماده اجرای ماموریت در نیروی دریایی است.

امیر سرلشکر حاتمی در ادامه به اهمیت پایگاه شناوری کردستان اشاره و تاکید کرد: نام‌گذاری یک پایگاه شناوری با نام «کردستان»، در نوع خود، یک اقدام ارزشمندی است و در آینده، ناوهای پشتیبانی دیگری با نام‌های دیگر استان‌های کشورمان نام‌گذاری خواهند شد. پایگاه شناوری «کردستان» در واقع یک بندرشهر است که می‌تواند اقدامات مهمی را در زمینه پشتیبانی از یگان‌های رزم نیروی دریایی در دریا و همینطور غیر از نیروی دریایی و هر کسی که نیازمند کمک باشد، انجام دهد.

وی در ادامه به لفاظی‌های دشمنان اشاره و تاکید کرد: کار دشمن، دشمنی است، بنابراین اظهارات و ادعاهایش، ارزشی ندارد. آنچه مهم است، وجود صلح، ثبات و امنیت در منطقه است. جمهوری اسلامی ایران، خود را حافظ اصلی امنیت در منطقه در کنار دیگر کشورهای منطقه می‌داند. صلح، ثبات و امنیت در منطقه راهبردی و مهم تنگه هرمز، برای همه کشورهای منطقه از جمله ایران اسلامی، بسیار مهم است و ما حافظ و ضامن این صلح و امنیت هستیم.

امیر سرلشکر حاتمی در خاتمه با بیان اینکه همه کشورهای منطقه باید در کنار هم و در یک شرایط عادلانه از مواهب دریا و این منطقه استفاده کنند، گفت: هر کسی بخواهد این امنیت را تهدید کند، حتماً موجب تولید یک ناهنجاری خواهد شد که مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. ما در وهله اول به عنوان حافظ و ضامن امنیت منطقه، اجازه چنین کاری را به هیچ کشوری نخواهیم داد و در وهله دوم، توصیه و تاکید می‌کنیم که کسی چنین روندی را دنبال نکند چراکه نشدنی است. ما و ملت‌های منطقه، سالیان طولانی در این منطقه بوده‌ایم، زندگی کرده‌ایم و اینجا هم خواهیم ماند. آنهایی که مربوط به این منطقه نیستند و هرگز اینجا نبوده‌اند، باید منطقه را ترک کنند.

