فراخوان چهاردهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری از اعلام فراخوان چهاردهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی به میزبانی این استان خبر داد و گفت: آیین اختتامیه این برنامه اردیبهشت سال آینده برگزار میشود.
شهرام فرجی روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود: بیست و دومین دوره جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با شعار «ایرانِ امام رضا (ع)» در ۹ گروه ادبی و هنری در عرصه ملی و بینالمللی برگزار میشود که در این دوره، چهارمحال و بختیاری در بخش شعر و ادبیات میزبان چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی است.
وی با بیان اینکه هنر مشاعره یکی از جلوههای زیبا و زنده بازخوانی اشعار و جلوهگاهی از ذوق و ذکاوت شاعران و حافظان شعر است، تصریح کرد: چهاردهمین دوسالانه مشاعره رضوی به منظور ترویج معارف و سیره امام رضا(ع) از رهگذر شعر فارسی، تقویت حافظه فرهنگی، پرورش ذوق ادبی و ارتقای مهارت زبانی دوستداران ادب و فرهنگ ایرانیاسلامی و همچنین گسترش تعامل و همافزایی فرهنگی میان استانهای کشور در پرتو فرهنگ رضوی، اردیبهشت ۱۴۰۵ در شهرکرد برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به انتشار فراخوان این رویداد ادبی از هفته دوم آذر ۱۴۰۴ تصریح کرد: سه مرحله آزمون تستی، برخط و حضوری برای برگزاری جشنواره دوسالانه مشاعره رضوی در نظر گرفته شده است و علاقهمندان به شرکت در جشنواره میتوانند در ۲ رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال و ۲۶ سال به بالا، برای نامنویسی اقدام کنند.
فرجی ادامه داد: در مرحله تستی این رویداد که به صورت برخط برگزار میشود، شرکتکنندگان به پرسشهایی پیرامون درک و دریافت ادبی، پیام و مضمون اشعار و تشخیص موسیقی شعر به شکل مقدماتی پاسخ میدهند.
وی درباره مرحله دوم جشنواره دوسالانه مشاعره رضوی یادآور شد: در این مرحله، راهیافتگان مرحله نخست، در بستر وبیناری و در چند گروه با نظارت داوران به رقابت پرداخته و توانایی ادبی خود را در عرصه مشاعره به نمایشی میگذارند تا سرانجام برترینها برای حضور در مرحله نهایی مشخص شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مرحله نهایی جشنواره مشاعره رضوی به صورت حضوری و با شرکت ۱۲ برگزیده در ۲ گروه سنی برگزار میشود، افزود: در پایان این مرحله، در هر رده، سه نفر به عنوان نفرات برتر و سه نفر به عنوان شایستگان تقدیر معرفی میشوند.
فرجی جوایز نفرات اول تا سوم این رویداد را به ترتیب ۲۵۰، ۲۳۰ و ۲۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در هر رده سنی نیز به سه شرکتکننده شایسته تقدیر، هدیه ۵۰ میلیون ریالی تعلق میگیرد.
وی درخصوص گاهشمار چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی اظهار داشت: نامنویسی برای شرکت در این رویداد تا ۳۰ دی ادامه دارد و آزمون تستی مرحله نخست نیز هفته آخر بهمن برگزار میشود.
به گفته فرجی، زمان برگزاری مشاعره آنلاین و انتخاب نفرات برتر رقابتهای نهایی نیز نیمه نخست اسفند ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است و پس از آن در هفته نخست اردیبهشت سال آینده و همزمان با دهه کرامت، شهرکرد میزبان رقابتهای حضوری جشنواره مشاعره رضوی خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلاممی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه علاقهمندان به شرکت در جشنواره دوسالانه مشاعره رضوی برای دریافت متن کامل فراخوان و نامنویسی در این رویداد میتوانند به تارنمای شمس توس به نشانی www.shamstoos.ir مراجعه کنند، افزود: شماره تماس ۰۹۳۷۶۵۸۲۶۴۵ در پیامرسان ایتا نیز پاسخگوی سوالات احتمالی شرکتکنندگان است.
گفتنی است بیست و دومین دوره جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با شعار «ایرانِ امام رضا (ع)» در ۹ گروه شعر و ادبیات، ادبیات کودک و نوجوان، فیلم، هنرهای نمایشی، فضای مجازی، هنرهای تجسمی، آواها و نواها، روستایی و عشایری و بخش پژوهشی در حال برگزاری است.
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما