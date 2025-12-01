طرح شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا برای دریافت خسارت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشستی با حضور حجتالاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حجتالاسلام موحدی دادستان کل کشور، حجتالاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سراج معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دیگر معاونین دستگاه قضایی، ابعاد تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ایران بررسی و بر پیگیری این مهم، در محاکم بین المللی و مجامع حقوق بشری تأکید شد.
حجتالاسلام خلیلی با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع بینالمللی، گفت: بر اساس ماده ۲ منشور ملل متحد، به صراحت استفاده از زور یا تهدید به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور در روابط بینالملل ممنوع اعلام شده لذا جنگ تحمیلی رخ داده تجاوز آشکار به ایران است. این در حالی است که مطابق قوانین و مقررات مذکور، کشور متجاوز مسئولیت بینالمللی دارد و باید خسارات ناشی از تجاوز را جبران کند.
معاون اول قوه قضائیه هدف از برگزاری این جلسه را دستیابی به سازوکارهای حقوقی و قضایی و همچنین قوانین حقوقی مشخص برای طرح دعوا در محاکم داخلی و بینالمللی عنوان کرد و افزود: در این جلسه، ابعاد حقوقی و قضایی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا در ابعاد تخصصی و با حضور مقامات و مدیران دستگاه قضایی، بررسی میشود تا لوایح و دعاوی منسجم، متقن و هوشمندانه برای طرح در محاکم داخلی و بینالمللی ارائه کنیم.
وی با تأکید بر اینکه این پیگیری حقوقی نیازمند تعامل همه جانبه دستگاههای، تقنینی، اجرایی و قضایی کشور است اظهار داشت: تلاش داریم با پیگیریهای حقوقی در محاکم داخلی و مجامع بینالمللی گامی بلند و موثر در احقاق حقوق مردم و بهرهمندی آسیبدیدگان از حمایتهای قانونی، شاهد محکومیت جنایتکاران رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی خاطرنشان کرد: دستگاههای مربوط مانند وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید ضمن مستندسازی آسیبها و خسارات وارده در جنگ تحمیلی، طرح شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع حقوقی بینالمللی را پیگیری کنند. لازم است دولت با تشکیل کمیسیونی متشکل از سازمانها و دستگاهها برآورد خسارات داشته باشد، زیرا آمادهسازی این برآورد در انجام پیگیریها کمککننده خواهد بود.
در ادامه این جلسه، هر یک از معاونین ضمن محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه ایران، نسبت به تهدیدهای فزاینده ناشی از توسعهطلبی و تروریسم سازمانیافته رژیم صهیونیستی علیه امنیت بینالمللی هشدار داده و به طرح دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.
...............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما