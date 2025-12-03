هشدار اسرائیل: ایران با هزاران پهپاد و موشک انتقام خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع صهیونیستی از افزایش نگرانیها در تلآویو نسبت به احتمال انتقام ایران با استفاده از هزاران پهپاد و موشک خبر دادند.
امیر اشل، فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی، در یک کنفرانس امنیتی در تلآویب هشدار داد که جنگ آینده با ایران و متحدانش چالشهای بیسابقهای برای اسرائیل و دیگران به همراه خواهد داشت. وی گفت این جنگ با حملات صدها بلکه هزاران موشک پیشرفته و دستههای بزرگ پهپادهای انتحاری همراه خواهد بود.
پیش از این، روزنامه عبری «معاریف» گزارش داده بود که دستگاههای امنیتی اسرائیل تدابیر حفاظتی را برای مقامات و دانشمندان صنایع نظامی هنگام سفر به خارج و حتی در داخل کشور تشدید کردهاند. بهویژه حفاظت از «امیر بارام» مدیرکل وزارت امنیت افزایش یافته و تیمی ویژه او را همراهی میکند.
«معاریو» افزود: بخش اطلاعات نظامی «امان» و اداره عملیات تصمیم گرفتهاند واحد حفاظت شخصیتها را به سطح یک تیپ ارتقا دهند و دامنه حفاظت را به افسران ردههای پایینتر نیز گسترش دهند.
این روزنامه تأکید کرد ایران تنها به دنبال هدف قرار دادن نظامیان نیست، بلکه مدیران و دانشمندان صنایع نظامی همچون صنایع هوایی، رافائل، البیت سیستمز و بخش پژوهش و توسعه دفاعی نیز در معرض تهدید هستند. بر همین اساس، پیش از سفر این افراد به خارج، ارزیابیهای امنیتی برای تعیین سطح حفاظت انجام میشود.
شبکه ۱۳ عبری تصاویری از ایران منتشر کرد که نشاندهنده بازسازی تأسیسات آسیبدیده در حملات آمریکا و اسرائیل و همچنین تولید موشکهای پیشرفته ایرانی بود.
در همین حال، منابع اسرائیلی اشاره کردند نخستوزیر رژیم صهیونیستی تمایل دارد تنشها در منطقه تشدید شود، زیرا جنگی تازه با حزبالله یا ایران میتواند اهداف سیاسی و انتخاباتی او را تأمین کند و افکار عمومی را از مسائل داخلی همچون معافیت یهودیان حریدی از خدمت نظامی و درخواستهای گسترده برای تشکیل کمیته تحقیق درباره جنگ اخیر منحرف سازد. این امر دلیل کارشکنی او در توافق مربوط به غزه، دامنزدن به تنش با لبنان و سفر تحریکآمیز به جبلالشیخ عنوان شده است.
