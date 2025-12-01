به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام و المسلمین «مجتبی اشجری» امروز دوشنبه، 10 آذر 1404 به مناسبت سالگرد شهادت میرزا کوچک جنگلی، اظهار کرد: یازدهم آذر، سالگرد شهادت بزرگمردیست که نام پرآوازهاش با ایمان، غیرت و آزادگی در تاریخ این سرزمین بزرگ گره خورده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان افزود: سردار جنگل، میرزا کوچکخان جنگلی، روحانی مجاهدی بود که با الهام از آموزههای دین مبین اسلام و تأسی از فرهنگ عاشورا، در برابر سلطهگران و زیادهخواهان ایستاد و جان خود را در مسیر حفاظت از عزت و استقلال ملت ایران فدا نمود. این مبارز نستوه و یارانش با عدالتخواهی، ظلمستیزی و شهادتطلبی، تاریخ پر افتخار گیلان و ایران را به شرافت و مقاومت مزین ساختند.
وی تاکید کرد: میرزا کوچکخان جنگلی تحقیر ملت شریف ایران را برنتابید و در روزگاری که کشور از هر سو آماج تهاجم بیگانگان، استبداد داخلی و دخالت قدرتهای شرقی و غربی بود، با شجاعت و غیرتی مثالزدنی قامت برافراشت و برای پاسداری از کرامت مردم مسلمان ایران ایستادگی کرد. مبارزه و استقامت او در دل جنگلهای گیلان، نمونهای از همان روحیه انقلابیگری و آزادیخواهی است که بعدها در انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری مرجع عالیقدر جهان اسلام امام خمینی (رحمت الله علیه) و ولی امر مسلمین امام خامنهای (مد ظله العالی) معنا و استمرار یافت و دست استکبار جهانی را از میهن اسلامی کوتاه کرد.
حجتالاسلام و المسلمین اشجری تاکید کرد: فرزندان روحانی شهید میرزا کوچک خان جنگلی در طول سالهای انقلاب اسلامی با الگو گرفتن از مکتب استکبارستیزی سردار جنگل، در صحنههای گوناگون از دوران پر التهاب مبارزات انقلابی و هشت سال دفاع مقدس تا مقابله با فتنههای داخلی و دسیسههای خارجی و حمایت از جبهه مقاومت اسلامی در غزه، لبنان، عراق و یمن و جنگ تحمیلی 12 روزه درخشیدهاند. آنچه جوانان برومند ایران اسلامی را در برابر استکبار جهانی به ویژه شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و رژیم نامشروع و جنایتکار صهیونیستی پیروز و سرافراز نگاه داشت، همان روحیه انقلابی میرزا است؛ توکل به خداوند، ایستادگی در برابر باطل و امید به آیندهای روشن.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان خاطرنشان کرد: ضمن بزرگداشت نام و یاد شهدای راه حق و حقیقت، بهویژه شهید روحانی و مجاهد نستوه، میرزا کوچکخان جنگلی و تاکید بر ضرورت تبیین اندیشه سردار جنگل از سوی علما، خطبا، اساتید دانشگاه، محققان، نویسندگان، هنرمندان و فعالان رسانهای برای نسل جوان، از عموم مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان دعوت مینماید تا با شرکت در مراسم و برنامههای متعدد بزرگداشت این شخصیت برجسته، یاد و خاطره رهروان راه حق و آزادی و منادیان استکبارستیزی و مقاومت در برابر ظلم را زنده نگه دارند.
