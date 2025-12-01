به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «علیرضا محجوب» رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت امروز دوشنبه، 10 آذر 1404 در جمع اصحاب رسانه، به سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی اشاره کرد و گفت: به مناسبت سالروز شهادت سردار نهضت جنگل شهید میرزا کوچک برنامه های متنوعی در شهرستان رشت برگزار می‎شود.‌

وی گفت: رویداد سه روزه جنگل بارانی با حضور ۵۰ هنرمند ملی و گروهی از هنرمندان گیلانی از ۱۱ تا ۱۵ آذر تدوین و اجرایی می شود.

محجوب ادامه داد: رویداد رسانه ای سردار تا سردار یکی دیگر از رویداد هایی است که از شهادت میرزا آغاز و در ایام شهادت سردار دلها شهید سلیمانی اختتامیه این رویداد برگزار می شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت به ۱۱ آذر روز شهادت میرزا کوچک جنگلی اشاره کرد و گفت: گلباران میرزا کوچک جنگلی، برپایی یادواره شهدای طلاب استان گیلان و سردار شهید میرزا کوچک‌خان در مصلی امام خمینی (ره) رشت از اهم برنامه های این روز می باشد.

وی تصریح کرد: ساعت ۱۵ عصر ۱۱ آذر، سومین پیاده‌روی خانوادگی یاران میرزا از سبزه‌میدان تا سلیمان‌داراب با حضور شهروندان برپا می شود.

محجوب افزود: مراسم ویژه شهادت میرزا کوچک‌خان، ۱۲ آذر در مسجد سلیمان‌داراب با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین استاد ماندگاری نیز برگزار می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری رشت با اشاره به برنامه‌های رسانه‌ای این ایام گفت: برنامه تلویزیونی یاران میرزا سه‌شنبه به‌صورت زنده از خانه میرزا روی آنتن شبکه باران و شبکه های ملی پخش می شود،‌ برنامه رادیویی یاران میرزا نیز در سه نوبت صبح، عصر و شب از رادیو گیلان پخش خواهد شد، بخشی از این برنامه‌ها از پیاده‌راه فرهنگی رشت نیز به‌طور زنده پوشش داده می‌شود.

وی به برگزاری برنامه های هنری این ایام اشاره کرد و گفت: اجرای نمایش ندای جنگل توسط هنرمندان تئاتر رشت در ۱۰ مسجد سطح شهر، نمایش عروسکی مرد مهربان جنگل نیز در مجموعه خاتم‌الانبیا و همچنین دو قسمت از انیمیشن گیلا دختر جنگل با محوریت نهضت جنگل از شبکه مجازی از دیگر برنامه های هنری این ایام شمرده می شود.

محجوب اذعان کرد: نشست بازخوانی نهضت جنگل، بازدید رایگان از خانه میرزا و برپایی تور گردشگری نهضت جنگل برای گروه‌های مختلف اجتماعی پیش‌بینی شده که به‌صورت رایگان از دیگر برنامه های این ایام است.

