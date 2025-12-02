رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهندـ‌ ۲۰۲۵» پیام مهمی به قدرت های سلطه گر دارد 

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: در ابتدا سالروز شهادت مجاهد شجاع و بزرگمرد ماندگار میرزاکوچکخان جنگلی و تمامی مجاهدان ضد استعمار در نهضت جنگل را گرامی میداریم. حرکت میرزا کوچک خان به تعبیر رهبر معظم انقلاب، یک حرکت صددرصد اسلامی و ایرانی بود. او منافع کشور خارجی را بر منافع ایران ترجیح نداد و با سیاستهای اجنبی چه شوروی و چه انگلیس، همراه نشد و استقلال خود را به طور کامل حفظ کرد و عمر شریفش را در راه مبارزه با قدرتهای استعماری وقف کرد. خدایش رحمت کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهند ـ ۲۰۲۵» به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در حال برگزاری است که خداقوت میگوییم. همکاریهای دفاعی و اقدامات مشترک ضد تروریستی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، پیوسته درحال ارتقاست و نتایج عملیاتی آن در رفع شرّ دشمنان ایران عزیز و تارومار کردن گروههای تروریستی عیان خواهد شد. برگزاری این رزمایش پیام مهمی به قدرت های سلطه گر و نشان دهندهی وجود ارادهی جدی در میان کشورهای مستقل برای دفاع از خود در مقابل مناسبات ظالمانهی جهانیست.
