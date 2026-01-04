رزمایش مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رزمایش «سپر خلیج فارس ۲۰۲۶» در کشور عربستان سعودی با مشارکت تمامی کشورهای عضو شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس آغاز شد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، این رزمایش با هدف ارتقای آمادگی رزمی، تقویت همکاری مشترک و تحقق هم‌افزایی در محیط عملیات‌های مشترک و بر اساس بهترین رویه‌های نظامی برگزار می‌شود.

رزمایش یادشده شامل مجموعه‌ای یکپارچه از اقدامات، آزمون‌ها و سناریوهای طراحی‌شده است که میزان آمادگی رزمی و کارآمدی واکنش نیروها در برابر انواع تهدیدات را ارزیابی می‌کند؛ امری که موجب تقویت نظام بازدارندگی منعطف در سطح منطقه خواهد شد.

وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که این رزمایش یکی از جلوه‌های همکاری دفاعی مشترک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است و آمادگی رزمی این کشورها را در برابر تهدیدات کنونی، نوظهور و آینده بازتاب می‌دهد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸