نمایه متنی سخنان رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران

خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا:
هزاران نفر از زنان و دختران مناطق مختلف کشور در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
نمایه سخنان ایشان در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:
**شأن زنان در اسلام بسیار بالا و والا [است]**
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به کوشش: احمد عارفخانی
(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)
◀️ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*کلید واژه ها:
- فضایل حضرت زهرا(سلام علیها)
- شأن زنان در اسلام بسیار بالا و والا [است]
- «دو عنصر مکمل» زن و مرد در اسلام
- تشکیل خانواده مهمترین کارها
- حقوق زنان
- مهمترین حق و نیاز زن در خانه «محبت همسر» [است]
- تقابل نگاه سرمایهداری و اسلام به زن
- گناهان بزرگ فرهنگ سرمایهداری
- اصرار غرب برای صادرات فرهنگ غلط خود به دنیا
- دستاوردهای بیسابقه زنان در طول تاریخ ایران
- توصیه مهم به رسانه ها
*فضایل حضرت زهرا(سلام علیها):
- عبادت و خشوع.
- ایثار و گذشت برای مردم.
- تابآوری در سختیها و مصائب.
- دفاع شجاعانه از حق مظلوم.
- روشنگری و تبیین حقایق.
- فهم و عمل سیاسی.
- خانهداری.
- همسرداری.
- فرزندپروی.
- حضور در حوادث مهم تاریخ صدر اسلام.
- زن ایرانی الحمدلله از چنین خورشیدی که به فرموده پیامبر(ص)، سرور همه زنان عالم در همه دوران تاریخ است، الگو و درس میگیرد و در جهت اهداف او حرکت میکند.
*شأن زنان در اسلام بسیار بالا و والا [است]:
- تعابیر قرآن درباره هویت و شخصیت زن، عالیترین و مترقیترین تعابیر است.
- در آیات قرآن کریم درباره «نقش برابر زن و مرد در حیات و تاریخ بشر و امکان برابر رشد زن و مرد در رسیدن به کمالات معنوی و عالیترین مقامات» [است].
- همه این نکات با بدفهمیهای کسانی که دین دارند اما دین را نشناختهاند و کسانی که از اساس دین را قبول ندارند، در تضاد است.
- در اسلام در فعالیتهای اجتماعی، کسب و کار، فعالیت سیاسی، دستیابی به بیشترِ مناصب حکومتی و در عرصههای دیگر، زن با مرد حقوق برابری دارد.
- در سلوک معنوی و تلاش و حرکت فردی و عمومی، زمینههای پیشرفت او [زن] باز است.
- فرهنگ منحط غربی و سرمایهداری از نگاه اسلام کاملاً مردود است.
- در اسلام برای حفظ شأن زنان و مهار خواهشهای بسیار قوی و خطرناک جنسی، محدودیتها و احکامی در «ارتباط زن با مرد، پوشش زن و مرد، حجاب زن و تشویق به ازدواج» وجود دارد که کاملاً منطبق با طبیعت زن و مصلحت و نیازهای حقیقی جامعه است.
- در حالیکه مهار کششهای بیپایان و مخرب جنسی در فرهنگ غربی، مطلقاً مورد توجه نیست.
*«دو عنصر مکمل» زن و مرد در اسلام:
- زن و مرد در اسلام دو عنصر متعادل با مشترکات فراوان و برخی تفاوتهای ناشی از جسم و طبیعت است.
- این «دو عنصر مکمل» در اداره جامعه بشری، ادامه نسل بشر، پیشرفت تمدن، تأمین نیازهای جامعه و اداره زندگی نقشآفرین هستند.
*تشکیل خانواده مهمترین کارها:
- در روند این نقشآفرینی حیاتی، تشکیل خانواده از مهمترین کارها [است].
- برخلاف فراموشی نهاد خانواده در فرهنگ غلط غربی، در اسلام برای «زن، مرد و فرزندان» به عنوان عناصر شکلدهنده خانواده، حقوق متقابل و مشخصی دیده شده است.
*حقوق زنان:
- «عدالت در رفتار اجتماعی و خانوادگی» اولین حق زنان [است]. وظیفه دولت و آحاد جامعه در تأمین این حق [است].
- «حفظ امنیت، حرمت و کرامت» نیز از حقوق اصلی زنان است و بر خلاف سرمایهداری غرب که کرامت زن را لگدمال میکند، اسلام بر رعایت کامل احترام زن تأکید دارد.
- زن «گُل» [است] و نه «کارگزار و مأمور انجام کارهای خانه» .
- در این نگاه باید با پرهیز از عتاب و خطاب زن، او را همچون گل مراقبت و محافظت کرد تا او نیز خانه را از رنگ و عطر خود برخوردار سازد.
- مثال زدن قرآن از دو بانوی مؤمن یعنی مریم و آسیه (همسر فرعون) یک شاخص برای همه مردان و زنان مومن و نشاندهنده اهمیت فکر و عمل زن [است].
- حقوق اجتماعی زن همچون تساوی دستمزد با مردان در کار واحد.
- بیمه زنان شاغل و یا سرپرست خانوار.
- مرخصیهای ویژه زنان و دهها مسئله دیگر باید بدون تبعیض رعایت شود و محفوظ باشد.
*مهمترین حق و نیاز زن در خانه «محبت همسر» [است]:
- در روایتی مردان به ابراز علاقه و بیان محبت به زنان خود توصیه[شده اند]
- حق مهم و بزرگ دیگر زن در خانه، «نفی هر گونه خشونت علیه او» و اجتناب کامل از انحرافات رایج در غرب همچون کشتن و یا کتک زدن زنان به دست مردان و همسران است.
- «پرهیز از تحمیل کارِ خانه به زن».
- «کمک شوهر به زن در گذراندن عوارض فرزندآوری».
- «باز گذاشتن راه ترقی و پیشرفت علمی و شغلی» .
- زن مدیر و رئیس خانه است، باید از زنان که با وجود درآمدهای ناکافی و ثابت همسران و گرانی اجناس، هنرمندانه خانه را اداره میکنند قدردانی کرد.
*تقابل نگاه سرمایهداری و اسلام به زن:
- زن در اسلام، استقلال، توانایی، هویت و امکان پیشرفت دارد.
- اما نگاه سرمایهداری، تبعیت و هضم شدن هویتی زن در مرد و عدم رعایت شرافت و حرمت زن است.
- [نگاه سرمایهداری] زن را وسیله مادی و ابزار هوسرانی و خوشگذرانی میداند که باندهای خلافکار که اخیراً در آمریکا سر و صدای زیادی به پا کردهاند نتیجه این نوع نگاه است.
*گناهان بزرگ فرهنگ سرمایهداری:
- «تخریب بنای خانواده».
- ایجاد آسیبهایی همچون کودکان پدرنشناس.
- کاهش نسبتهای خانوادگی.
- باندهای شکار دختران جوان.
- ترویج روزافزون بیبندوباری جنسی به نام آزادی .
- سرمایهداری غرب با فریبکاری، اسم این حجم عظیم از کارهای خلاف را «آزادی» میگذارد و برای رواج آن حتی در کشور ما نیز از این عنوان استفاده میکنند در حالیکه این آزادی نیست بلکه اسارت است.
*اصرار غرب برای صادرات فرهنگ غلط خود به دنیا:
- آنها مدعی هستند که محدودیتهای معیّن برای زن از جمله حجاب، مانع پیشرفت او خواهد شد .
- اما جمهوری اسلامی این منطق غلط را باطل کرد و نشان داد که زن مسلمان و مقیّد به پوشش اسلامی میتواند در همه عرصهها ،بیشتر از دیگران حرکت و نقشآفرینی کند.
*دستاوردهای بیسابقه زنان در طول تاریخ ایران:
- پیشرفتهای علمی، ورزشی، فکری، پژوهشی، سیاسی، اجتماعی.
- سلامت وبهداشت.
- امید به زندگی .
- پشتیبانیهای جهادی.
- همراهیهای زمینهساز همسران شهدای پر افتخار.
- ایران در تاریخ خود هیچگاه از حتی یکصدم اینهمه زنان دانشمند، متفکر و صاحب فکر و نظر، برخوردار نبوده و جمهوری اسلامی بود که باعث ارتقاء و پیشروی زنان در همه عرصههای مهم شد.
*توصیه مهم به رسانه ها:
- رسانهها از ترویج تفکر غلط سرمایهداری غرب درباره زن بر حذر [باشند].
- وقتی درباره حجاب و پوشش زنان و همکاری زن و مرد بحث میشود نباید رسانه داخل کشور، حرف غربیها را تکرار و برجسته کند.
- بلکه باید نگاه عمیق و کارسازِ اسلام در داخل و مجامع جهانی مطرح و بزرگ شود که این بهترین راه ترویج اسلام است و باعث گرایش بسیاری از مردم دنیا بخصوص زنان به آن خواهد شد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما