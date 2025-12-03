به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هشتمین اجلاسیه تولیت های آستان های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی با حضور تولیت های آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به میزبانی تولیت آستان مقدس مسجد جمکران برگزار می شود.

دیدار تولیت های آستان های مقدس و بقاع متبرکه با مراجع عظام تقلید و نشست نمایندگان اعتاب؛ از دیگر بخش های این اجلاسیه خواهد بود.

این اجلاسیه با موضوعاتی همچون نگاشت سند ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار، بررسی نسبت مقوله زیارت با نظام تعلیم و تربیت، برنامه های جشن بزرگ نیمه شعبان و برنامه های بین المللی آستان های مقدس برگزار خواهد شد.

