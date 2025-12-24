به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین جواد رهبر، از مدیران جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در استان قم و کشور، با صدور حکمی از سوی تولیت آستان مقدس مسجد جمکران بهعنوان مسئول کمیته مردمی قرارگاه نیمه شعبان منصوب شد تا با روحیه انقلابی و مشارکت گسترده مردم، زمینهساز برپایی بزرگترین گردهمایی یاوران مهدی (عج) در ایام نیمه شعبان باشد.
متن این حکم به شرح زیر است:
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای جواد رهبر دامت توفیقاته
نظر به مراتب تعهد و سوابق ارزشمند جناب عالی، به پیشنهاد رئیس قرارگاه نیمه شعبان آستان مقدس مسجد جمکران به موجب این حکم شما را به عنوان مسئول کمیته مردمی قرارگاه نیمه شعبان در رویداد بزرگ نیمه شعبان سال ۱۴۰۴ منصوب مینمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال و استمداد از ائمه هدی علیهمالسلام و با اهتمام به "ارتقا و تحول در خدمت رسانی"، "روحیه انقلابی" و "مردممداری" با برنامهریزی و اقدام جهادی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری مدذلهالعالی در بیانیه گام دوم انقلاب و تجلی صحنههایی از جامعه مهدوی در نیمه شعبان سال جاری به منظور "آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا الفدا" تمام توان خود را برای اجرای موارد ذیل به کار برید:
۱. افزایش نقش و مشارکت مردم در برپایی بزرگترین گردهمایی یاوران مهدی عجلاللهتعالیفرجه در آستان مقدس مسجد جمکران در ایام نیمه شعبان
۲. ایجاد جلوه.هایی از جامعه مهدوی از جمله معنویت، معرفت، برادری و اخوت، علم و عزت در شهر مقدس قم به عنوان میزبانی رویداد بزرگ و اجتماعی یاوران مهدی عجلاللهتعالیفرجه در ایام نیمه شعبان
۳. هم افزایی مجموعههای مردمی فعال ملی و استانی در دهه مهدویت برای خدمات رسانی به زائران آستان مقدس مسجد جمکران
از کلیه مقامات محترم، دستگاههای اجرایی و فرهنگی و خدماتی و سازمانهای انتظامی انتظار میرود در راستای تحقق اهداف این حکم با حضرتعالی کمال همکاری و مساعدت را داشته باشند.
امید است با توکل بر خداوند متعال و استعانت از حضرت بقیهالله الاعظم ارواحالفدا در انجام این مأموریت موفق و موید باشید.
سید علیاکبر اجاقنژاد
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران
