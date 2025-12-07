  1. صفحه اصلی
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:

ظلم غرب به زنان از دوران قرون وسطی هم سهمگین‌تر است

۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۷
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پیامی نوشت: ظلم غرب مدرن به زنان امروز نسبت به دوران قرون وسطی نیز سهمگین‌تر است. 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پیامی در شبکه ایکس، نوشت: «نتیجه واگرایی و انحراف عامدانه دستگاه‌های سیاستگذار سیاسی، اجتماعی و امنیتی غرب در قبال زنان، فروپاشی نهاد خانواده در آمریکا و کشورهای اروپایی بوده است.

عطش جوامع غربی برای احیای نهاد خانواده و اصالت بخشی به مقام زن، محصول همین روند است.

ظلمی که غرب مدرن در قبال زنان و جایگاه فردی و اجتماعی آنها صورت داده نسبت به دوران قرون وسطی نیز سهمگین‌تر است.»
