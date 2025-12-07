به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پیامی در شبکه ایکس، نوشت: «نتیجه واگرایی و انحراف عامدانه دستگاههای سیاستگذار سیاسی، اجتماعی و امنیتی غرب در قبال زنان، فروپاشی نهاد خانواده در آمریکا و کشورهای اروپایی بوده است.
عطش جوامع غربی برای احیای نهاد خانواده و اصالت بخشی به مقام زن، محصول همین روند است.
ظلمی که غرب مدرن در قبال زنان و جایگاه فردی و اجتماعی آنها صورت داده نسبت به دوران قرون وسطی نیز سهمگینتر است.»
