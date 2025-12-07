کرامت زن در اندیشه حضرت زهرا(س)؛ الگویی متفاوت از نگاه غربی

کد مطلب: 1758455

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم، رئیس پژوهشکده امر به معروف کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا، کرامت زن در اسلام و اندیشه حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها را الگویی ماندگار و کاملاً متفاوت با نگاه‌های غربی معرفی کرد و تأکید کرد که این کرامت از طریق حفظ حریم، عفاف، ایمان و تعادل میان نقش خانوادگی و اجتماعی تحقق می‌یابد.