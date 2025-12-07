  1. صفحه اصلی
کرامت زن در اندیشه حضرت زهرا(س)؛ الگویی متفاوت از نگاه غربی

۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۷
کرامت زن در اندیشه حضرت زهرا(س)؛ الگویی متفاوت از نگاه غربی

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم، رئیس پژوهشکده امر به معروف کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا، کرامت زن در اسلام و اندیشه حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها را الگویی ماندگار و کاملاً متفاوت با نگاه‌های غربی معرفی کرد و تأکید کرد که این کرامت از طریق حفظ حریم، عفاف، ایمان و تعادل میان نقش خانوادگی و اجتماعی تحقق می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم، رئیس پژوهشکده امر به معروف کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، مفهوم «کرامت زن» در اندیشه حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها را تبیین و تأکید کرد که این مفهوم تفاوت‌های بنیادین و ساختاری با برداشت‌های عرفی و غربی دارد. وی این تفاوت‌ها را نیازمند تأمل دقیق دانست و آن را الگویی جامع برای زن مؤمنه معرفی کرد.

نگاه غربی به کرامت زن

رئیس پژوهشکده امر به معروف با اشاره به نگاه غربی گفت: در فرهنگ غرب، کرامت زن بر پایه اومانیسم و آزادی بی‌قید و شرط تعریف می‌شود، اما در عمل، زن اغلب از جایگاه حقیقی خود دور شده و به ابزاری برای تبلیغ، رسانه و بهره‌کشی جنسی تبدیل می‌شود. آنچه امروز به نام «آزادی زن» ارائه می‌شود، در عمل قرار دادن زن در معرض دید مرد و بهره‌مندی جنسی از اوست.

وی افزود: در تاریخ غرب، زن در بسیاری از دوره‌ها موجودی درجه‌دو تلقی شده و نگاه تبعیض‌آمیز و نابرابر نسبت به او رواج داشته است. این نگرش اباحه‌گرایانه و منفعت‌محور همچنین موجب فروپاشی نهاد خانواده شده و کارکردهای اصلی آن را کاهش داده است.

کرامت زن در نگاه اسلامی و فاطمی

حجت‌الاسلام موسوی مقدم تأکید کرد که در مقابل، کرامت زن در اسلام و در اندیشه حضرت زهرا(س) کاملاً متفاوت است. وی گفت: زن در اسلام رکن اصلی انسان‌سازی است و عظمت او در حفظ حیا، عفاف، عزت مؤمنانه و انجام تکالیف الهی متجلی می‌شود. حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها الگوی کامل زن مسلمان و تجسم عالی‌ترین مفاهیم انسانی و اسلامی درباره زن است.

وی ادامه داد: کرامت زن در اسلام از طریق حفظ حریم و عفاف تأمین می‌شود، نه بی‌بندوباری. حجاب نماد وقار، شخصیت، متانت، امنیت روانی و احترام اجتماعی است و زن را از تبدیل شدن به کالای مصرفی محافظت می‌کند. اسلام زن و مرد را در رسیدن به فضائل معنوی و اخلاقی برابر می‌داند و کرامت زن را در مصونیت، حفظ شأن و جلوگیری از ابزاری شدن تعریف می‌کند، نه در رقابت بی‌قید با مرد. مقام معظم رهبری نیز در این زمینه فرموده‌اند: «زنی که در اختلاط و معاشرت با مرد قاطی نمی‌شود و خود را وسیله‌ای برای جلب چشم مرد نمی‌داند و شأن خود را عزیزتر از این می‌شمارد، این زن، زن مسلمان ایرانی است.»

وی به نقش خانوادگی حضرت زهرا(س) اشاره و اظهار کرد: حضرت زهرا در کودکی پس از رحلت مادر، پشتیبان و یار صمیمی پیامبر بودند و در نقش همسری نمونه، زندگی مشترک ایشان سرشار از محبت، صبر، جهاد اخلاقی و اولویت دادن به رضای الهی بر راحتی شخصی بود. در بعد مادری نیز با تربیت فرزندان همراه با محبت، عدالت و ایجاد پیوند عاطفی عمیق، آنان را به برجسته‌ترین انسان‌های تاریخ تبدیل کردند و با تربیت نوع‌دوستی و روحیه انفاق، نقش عملی در اصلاح نسل آینده ایفا کردند.

نقش اجتماعی و سیاسی حضرت زهرا(س)

رئیس پژوهشکده امر به معروف ادامه داد: حضرت زهرا(س) پس از واقعه سقیفه و غصب خلافت، نقش اجتماعی و سیاسی فعال داشتند. خطبه فدکیه و سایر مواضع ایشان نمونه‌ای روشن از دفاع آگاهانه و شجاعانه از ولایت و حقانیت امیرالمؤمنین(ع) است. ایشان نماد صبر، مقاومت و مبارزه با انحراف هستند و هیچ‌گاه در برابر ظلم سکوت نکردند. حضرت زهرا نشان دادند که زن می‌تواند هم در خانواده نقش محوری داشته باشد و هم در عرصه اجتماعی و سیاسی حضوری فعال و اثرگذار ایفا کند.

حجت‌الاسلام موسوی مقدم در پایان تصریح کرد: در مکتب اهل‌بیت(ع)، زن مؤمنه نه فردی منفعل و حاشیه‌ای، بلکه انسانی فعال، مؤثر و صاحب بصیرت است که ایمان ریشه‌دار، عقلانیت و قدرت تشخیص، و مسئولیت اجتماعی را با نقش خانوادگی تلفیق می‌کند. زن مؤمنه نسبت به جامعه بی‌تفاوت نیست و در حد توان برای اصلاح جامعه، تربیت نسل، دفاع از حق، کمک به محرومان و همراهی با جریان ولایت تلاش می‌کند. نمونه‌های این الگو را می‌توان در حضرت خدیجه(س)، حضرت زینب(س) و سایر زنان فعال اجتماعی و حامی ولایت در تاریخ اسلام مشاهده کرد که با حفظ هویت دینی و انسانی خود، هم در خانواده و هم در جامعه اثرگذار بودند.

