به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین ناصر رفیعی، در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت، با تبریک پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها و گرامیداشت سالروز میلاد امام خمینی(ره)، بر ضرورت توجه به آیه ۲۳ سوره شوری و عمل به وظیفه «مودّت قربی» تأکید کرد.
وی به تبیین جایگاه آیه مودّت پرداخت و گفت: خداوند به پیامبر میفرماید بگو من برای رسالتم مزدی نمیخواهم جز محبت به نزدیکانم. این آیه در پاسخ به ثروتمندان مدینه نازل شد که میخواستند در برابر خدمات پیامبر، هدیهای تقدیم کنند.
رفیعی با اشاره به اتفاقنظر مفسران شیعه و سنی درباره مصداق «قربی» گفت: فخر رازی در تفسیر خود نقل میکند که پیامبر(ص) در پاسخ به سؤال از مصداق قربی فرمودند «علی، فاطمه و فرزندان آنها.» امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، امام حسن(ع) در خطبههای خود و امام سجاد(ع) در شام نیز به این آیه استناد کردند.
وی افزود: در قرآن حدود هفده آیه درباره مزد رسالت پیامبران آمده است و همه آنها میگویند ما مزدی نمیخواهیم؛ اما تنها پیامبری که خداوند برای او مزد تعیین کرده، پیامبر اسلام است و آن هم محبت به اهلبیت علیهم السلام است.
مراتب اظهار محبت به اهلبیت(ع)
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به کتاب «درسهایی از آیه مودّت» اثر مرحوم آیتالله شاهرودی، مراتب محبت به اهلبیت را در محبت قلبی، زبانی، عملی، جانی، اولاد، مالی و محبت علمی برشمرد و گفت: کمترین مرتبه محبت، محبت قلبی است. حتی ممکن است فرد مسلمان نباشد اما اهلبیت را دوست داشته باشد؛ مانند جورج جرداق، آنتوان بارا و سلیمان کتانی که هر سه مسیحی بودند اما درباره امیرالمؤمنین(ع)، امام حسین(ع) و حضرت زهرا(س) کتاب نوشتند.
رفیعی افزود: عبدالله بن عمر، پسر خلیفه دوم، سینه امام حسین علیه السلام را بوسید چون دیده بود پیامبر(ص) آن را میبوسد؛ اما حاضر نشد امام را یاری کند. محبت قلبی ارزش دارد اما کافی نیست.
وی با بیان اینکه محبت باید اظهار شود بر محبت زبانی اشاره کرد و گفت: سکوت در برابر توهین به اهلبیت پذیرفته نیست. میثم تمار و دعبل خزاعی محبت خود را با زبان اظهار کردند و هزینه دادند.
رفیعی با اشاره به ضرورت پاسخگویی به شبهات افزود: در گذشته افراد شبهات خود را مستقیم با امامان مطرح میکردند. امروز برخی جوانان با دیدن چند شبهه در فضای مجازی نماز و حجاب را کنار میگذارند. حوزه علمیه باید پیش از دیگران وارد میدان پاسخگویی شود.
رفیعی با اشاره به محبت عملی این مرتبه را مهمترین نوع محبت دانست و گفت: اگر کسی اهلبیت علیهم السلام را دوست دارد اما در عمل برخلاف دستورات آنان رفتار میکند، محبتش کامل نیست. امام باقر(ع) فرمود: ما با خدا خویشاوندی نداریم؛ تنها اطاعت است که انسان را به خدا نزدیک میکند.
وی افزود: حجاب، صداقت، ترک گناه و رعایت حلال و حرام از نشانههای محبت عملی است.
رفیعی با اشاره به یاران امام حسین(ع) چهارمین نوع محبت را محبت جانی دانست و گفت: در کربلا محبت زبانی و مالی کافی نبود؛ محبت جانی لازم بود؛ لذا حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه و دیگر اصحاب جان خود را تقدیم کردند.
استاد حوزه علمیه پنجمین نوع ابراز محبت و مودت بهاهل بیت علیهم السلام را فداکردن اولاد عنوان کرد و گفت: حضرت امالبنین(س) چهار فرزند خود را در راه امام حسین علیه السلام تقدیم کرد و این اوج محبت است.
رفیعی با استناد به آیه ۴۱ سوره انفال به محبت مالی اشاره کرد و افزود: خمس یکی از راههای اظهار محبت به اهلبیت علیهم السلام است. امام رضا(ع) فرمود خمس کمک ماست بر دین.
وی ادامه داد: هفتمین نوع ابراز محبت و مودت به اهل بیت علیهم السلام محبت علمی است و علامه امینی با نگارش الغدیر، هشام بن حکم با مناظراتش و علمای بزرگ با پاسخگویی به شبهات، محبت علمی خود را نشان دادند.
رفیعی در پایان با استناد به روایات و آیات قرآن کریم گناه گمراه کردن مردم را گناهی بسیار بزرگ دانست و ابراز داشت: کسانی که شبهه افکنی می کنند و باعث انحراف دیگران می شوند هم گناه فردی کردند و هم گناه کسانی که منحرف شدهاند برای آنها نوشته می شود؛ بنابراین کسی که شبههافکنی میکند، مسئول است و در پیشگاه خدا باید پاسخگو باشد.
