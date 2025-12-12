جشن میلاد حضرت زهرا (س) در شهر نواکشوط موریتانی برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این مراسم به مناسبت میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) در شهر نواکشوط پایتخت کشور موریتانی، برگزار شد و جمعی از شیعیان و دوستداران اهل بیت (علیهم‌السلام) در آن حضور یافتند.

نعمت ولایت اهل‌بیت(ع)

شیخ محمد فال در این جشن، ضمن تبریک این میلاد، نعمت ولایت اهل بیت (ع) را رزق الهی و مایه شکرگزاری دانست. وی به تبیین مناقب و عمق دانش حضرت زهرا (س) پرداخت و با اشاره به خطبه فدکیه، آن را حقیقتی دانست که علیرغم تلاش "شبه‌عالمان" و منافقان، همچنان آشکار است.

وی جوانان را مخاطب قرار داد و تأکید کرد که محبت به پیامبر و آل ایشان تنها راه نجات قطعی است. همچنین اهل بیت (علیهم‌السلام) را پناهگاهی امن برای تمسک‌جویان معرفی کرد و علامت ایمان را دوستی و علامت نفاق را دشمنی با ایشان برشمرد.

این مراسم با قرائت ابیاتی در تجلیل از فضیلت اهل بیت (علیهم‌السلام) به پایان رسید.

