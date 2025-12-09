پوستر مستند «عزیززاده» رونمایی شد/ روایت مردی که بدون معلم، حافظ قرآن شد + تیزر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پوستر مستند «عزیززاده» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حمید شاهمرادی همزمان با حضور این اثر در نوزدهمین جشنواره سینما حقیقت رونمایی شد.

همزمان با حضور مستند «عزیززاده» به کارگردانی و تهیه کنندگی حمید شاهمرادی در بخش مستند کوتاه جشنواره بین المللی فیلم ایران، «سینما حقیقت» از پوستر این مستند رونمایی شد.

این اثر روایتگر زندگی مردی چوپان از روستایی در دل جنگل‌های شمال ایران است که با یافتن تکه‌کاغذی در میان جنگل، مسیر زندگی‌اش دگرگون می‌شود.

محور اصلی این مستند، امیرعلی عزیز زاده است؛ یکی از مهمانان فصل دوم برنامه تلویزیونی «محفل» که بدون داشتن معلم، در مدت یک سال و نیم توانست قرآن کریم را حفظ کند.

«عزیز زاده» چهارمین مستند حمید شاهمرادی است. او مستندهایی چون «حاج آقا کمال» (برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره اشراق)، «پاقلات» و «شبیر» را در کارنامه خود دارد.

مستند «عزیز زاده» محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است.

سایر عوامل این مستند عبارتند از: نویسنده: محمدجواد جعفری، تصویر برداران: اصغر لائی، سید حسن سیدی پریشان، صدابردار: میثم خانی، تدوین: رضا اکبری، حمید شاهمرادی، روابط عمومی: مینا دهقان.

