نقد و بررسی فیلم «صراط» در سینما اشراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در اولین جلسه از سلسله نشست‌های تحلیل، بررسی و ایده پردازی تولید فیلم بر مبنای اندیشه اسلامی (سینما اندیشه ۳) ، فیلم «صراط» اکران، تحلیل و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این نشست رضا درستکار داور جشنواره فیلم فجر، مسعود معینی پورعضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و محسن بدرقه کارشناس و منتقد سینما به تحلیل و بررسی این فیلم خواهند پرداخت.

پیش از این این سلسله نشست‌ها در دو دوره تحت عنوان «سینما اندیشه ۱ و ۲» برگزار شده و امسال با بهره گیری از تجربیات این دو دوره برنامه‌ای متفاوت و ارتقا یافته برگزار خواهد شد.

اولین جلسه از سلسله نشست‌های تحلیل، بررسی و ایده‌پردازی تولید فیلم بر مبنای اندیشه اسلامی، پنج‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، از ساعت ۱۰ صبح با اکران فیلم آغاز می‌شود و سپس تحلیل و بررسی فیلم از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ در محل سینما اشراق واقع در خیابان شهدا، نبش کوچه ۱۷، معاونت فضای مجازی هنر و رسانه ادامه خواهد یافت.

.

.................

پایان پیام