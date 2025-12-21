استقبال مدیریت شهری قم از نوآوری و خلاقیت/ رونمایی کتاب «فرهنگ در مقیاس شهر» با حضور مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مقدس قم به همراه معاونین شهردار و مدیران سازمان‌های شهرداری، با حضور در مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق از نزدیک با فعالیت خلاقانه این مرکز در حوزه پیوست فرهنگی آشنا شدند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد قطبی مدیر عامل مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق در این نشست ضمن خیرمقدم به میهمانان با اشاره به ظرفیت تیم‌های این مرکز در زمینه طراحی پیوست فرهنگی پروژه های شهری قم، یکی از جدیدترین مدل های پیوست‌نگاری فرهنگی ـ اجتماعی شهری را تشریح کرد.

در این نشست، دکتر مصطفی ملایی"رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی "وحجت‌الاسلام مرتضی استقامت "رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم"، حلوایی‌زاده "معاون فنی و عمرانی" و پیام جوادیان " مدیرعامل سازمان زیبا، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم" نیز طی سخنانی بر ضرورت و اهمیت پیوست‌نگاری فرهنگی شهری و استفاده از ظرفیت مرکز اشراق تاکید کردند.

در پایان نشست، از کتاب «فرهنگ در مقیاس شهر» به قلم محمد قطبی که با هدف تجلی ارزش‌های فرهنگی در فضای عمومی و تقویت ادراک و انگیزه‌های رفتاری تدوین شده است، رونمایی شد.

