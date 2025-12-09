به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مشترک نمایندگان مسلمان و کاتولیک آلمان در مسجد «سِلیمِیِه» (Selimiye) شهر گِرمِرزهایم (Germersheim) ــ شهری در ایالت راینلاند-فالتس در غرب آلمان ــ برگزار شد. این نشست هرساله میان نمایندگان کنفرانس اسقف‌های آلمان (DBK) و شورای هماهنگی مسلمانان در آلمان (KRM) انجام می‌شود و امسال در فضایی نمادین در داخل مسجد برگزار شد.

به گفته کنفرانس اسقف‌های آلمان، محور اصلی نشست امسال، شصتمین سالگرد انتشار سند تاریخی «نوسترا ائته» بود؛ سندی که در سال‌های ۱۹۶۵–۱۹۶۲ در جریان شورای دوم واتیکان تصویب شد و روابط کلیسای کاتولیک با ادیان غیرمسیحی، به‌خصوص اسلام، را تعریف و مسیر گفت‌وگوی ادیان را هموار کرد.

«علی مِته» سخنگوی شورای هماهنگی مسلمانان آلمان در این نشست گفت که «نوسترا ائته» نقطه عطفی در تاریخ روابط ادیانی بوده و همچنان پایه‌ای مهم برای همزیستی و انسجام اجتماعی به شمار می‌آید. او تأکید کرد که شورای هماهنگی مسلمانان در آلمان به ادامه این گفت‌وگوها با همه ادیان و بر پایه برابری و احترام متقابل پایبند است.

در بخش دیگری از نشست، نمایندگان مسلمان و کاتولیک هشدار دادند که جهان امروز با موجی از تنش‌ها، منازعات و تبعیض روبه‌روست. آنان بر ضرورت ایستادگی مشترک ادیان در برابر خشونت، نفرت‌پراکنی و تبعیض در هر نقطه‌ای از جهان ــ چه در آلمان، چه در اوکراین و چه در منطقه غرب آسیا ــ تأکید کردند.

اسقف «کارلهانز دیتس» از اعضای کمیسیون گفت‌وگوی ادیان کنفرانس اسقف‌های آلمان، در سخنانی گفت که کلیسای کاتولیک حتی در دوره‌های دشوار نیز خود را به گفت‌وگوی ادیان متعهد می‌داند. او با اشاره به رشد گرایش‌های اقتدارگرایانه و ملی‌گرایی در غرب، هشدار داد که «وقتی حق با قدرتمندان تعریف می‌شود، حقوق بشر نخستین قربانی خواهد بود.»

وی در پایان افزود: «مسیحیان وظیفه دارند از کرامت همه انسان‌ها دفاع کنند؛ فارغ از دین، مبدأ یا ملیت. کلیسا تنها از حقوق خود دفاع نمی‌کند، بلکه در سراسر جهان برای آزادی دینی همگان تلاش می‌کند.»

