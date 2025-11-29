به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهر تورینوی ایتالیا در حمایت از امام محمد شاهین، که به دستور وزیر کشور ایتالیا، ماتئو پیانتِدوسی، در بازداشتگاه است و با تهدید اخراج روبهروست، دست به تظاهرات زد. ساکنان محله چندفرهنگی سان سالواریو، همراه با نمایندگان مذهبی از کلیسای کاتولیک، انجمنهای مدنی و اتحادیهها، در برابر مسجد خیابان سالوتسو تجمع کردند تا همبستگی خود را با امام شاهین نشان دهند. این اقدام در پی اظهار نظرهای وی صورت گرفت که طوفانالاقصی اقدام مقاوت با فلسطینیان توصیف کرده بود
چندین شخصیت فعال در شبکه گفتوگوی بین ادیان در تورینو، از جمله اسقف پینِرولو و رهبران کلیسا، در نامهای به رئیسجمهور ایتالیا، سرجو ماتارلا، تأکید کردند که اخراج امام شاهین میتواند سالها تلاش برای گفتوگوی بین ادیان و فعالیتهای اجتماعی در مسجد خیابان سالوتسو را تهدید کند. این مسجد از جمله مراکز اسلامی است که با جامعه محلی و نهادهای آموزشی و مذهبی همکاری نزدیک دارد و برنامههایی برای آموزش قوانین و اصول اساسی جامعه، از جمله انتشار قانون اساسی ایتالیا به زبان عربی، برگزار کرده است.
فعالان مسلمان و امام جماعت گابریل یونگو نیز به این نکته اشاره کردند که حضور امام شاهین در محلههای آسیبپذیر نقش مهمی در کاهش جرایم و مشکلات اجتماعی دارد و اخراج او نه تنها به امنیت جامعه آسیب میزند بلکه فعالیتهای آموزشی و میانفرهنگی او را نیز مختل میکند.
در مقابل، وزارت کشور ایتالیا امام شاهین را تهدیدی جدی برای امنیت دولت معرفی کرده و به ارتباط او با اخوانالمسلمین اشاره کرده است. این اتهامات، با دیدگاه فعالان گفتوگوی بین ادیان که امام شاهین را شخصیتی معتدل و میانجیگر معرفی میکنند، در تضاد آشکار است. با وجود این، پرونده امام شاهین هماکنون در انتظار بررسی قضایی است و حمایت گسترده جامعه اسلامی و جوامع مذهبی دیگر در تورینو نشاندهنده حساسیت و اهمیت حضور او در ترویج صلح و همکاری میان فرهنگهاست.
