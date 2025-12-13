به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طی چند روز گذشته و در پی فوت یک وکیل، دستگاههای متولی نهایت همکاری را با خانواده مرحوم برای انجام فرآیندهای تشییع، تدفین و برگزاری مراسمها داشتند ولی در حاشیه این مراسم برخی اقدامات حاشیه ساز که توسط معاندین سازماندهی شده بود، به وقوع پیوست.
قوه قضاییه با اعلام خبر بالا افزود: رویکرد دستگاههای متولی، همراهی با خانواده متوفی و تسهیلگری در برگزاری مراسمها بود لکن متأسفانه علیرغم این همراهیها و تسهیلگریهای متعدد، برادر مرحوم در خصوص مدیریت حواشی مراسمات، همراهی لازم را نداشت و با وجود اطلاع و اطمینان از عدم وجود هیچ شائبهای در خصوص فوت مرحوم و پذیرفتن این موضوع در جلسه برگزار شده در اداره آگاهی مشهد و نزد بازپرس، در خصوص فضاسازی دروغ معاندین اقدام تبیینی و روشنگرانهای صورت نداد و زمینه تشدید اقدامات معاندین را فراهم آورد.
این گزارش حاکی است در جریان بی نظمی و رفتار خارج از قاعده و قانون گروهی در حاشیه مراسم ختم در مشهد فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران با ضربه چاقو زخمی شدند. نیروی انتظامی با حضور و دعوت حاضرین به آرامش تلاش داشت که حواشی ایجاد شده را مدیریت کند لکن متأسفانه فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران، با حمله تعدادی از افراد با سلاح سرد مجروح شدند که این اقدام منجر به بازداشت تعدادی از شرکت کنندهها و مسببین شد.
پس از بروز رفتار غیرقانونی که عدهای از افراد با سابقههای محکومیت امنیتی نیز در آن دخیل بودند، تعدادی دستگیر شدند. مسیر قانونی لازم در خصوص افرادی که مرتکب اقدامات مجرمانه شدند توسط مراجع امنیتی انتظامی و دستگاه قضایی دنبال خواهد شد.
