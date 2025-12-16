به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حسن صدرایی عارف مدیرمسئول و جمعی از دبیران و خبرنگاران خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)، روز سهشنبه با آیتالله محمدباقر تحریری، تولیت مدرسه علمیه مروی، دیدار و گفتوگو کردند.
آیتالله تحریری در این دیدار با اشاره به رسالت سنگین رسانههای دینی اظهار داشت: شما در مسیر یک «جهاد مقدس» قرار دارید؛ جهادی که از مهمترین عناوین سیره انبیا و اولیای الهی است. مقصد این جهاد، خداوند متعال و مسیر آن، معارف الهیه و سیر به سوی پروردگار است. راهبران این مسیر نیز انبیا و اولیای الهی هستند و در رأس آنان پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت عصمت و طهارت(ع) قرار دارند.
وی افزود: مرحله نخست این مسیر، دعوت الیالله است؛ دعوتی که باید «علی بصیرة» باشد؛ همانگونه که قرآن میفرماید: «قُلْ هذِهِ سَبیلی أَدْعُوا إِلَی اللَّهِ عَلی بَصیرَةٍ أَنا وَمَنِ اتَّبَعَنی». دعوت انبیا و بهویژه نبی اکرم(ص) و اهلبیت(ع)، دعوتی آگاهانه و مبتنی بر شناخت دقیق دعوتکننده، مخاطب و محتوای دعوت است و این سه، اساس شکلگیری هر حرکت تبلیغی صحیح را تشکیل میدهد.
تولیت مدرسه علمیه مروی با اشاره به فضای حاکم بر جهان امروز گفت: نظام دنیا، انسان را با اسباب گوناگون به سوی شرک و خودبینی سوق میدهد، در حالی که خداوند متعال نظام توحید را بر اساس ولایت الهی برپا کرده است. عالم، تحت ولایت خداست و انسان نیز به صورت فطری تحت سرپرستی الهی قرار دارد و حتی ولایتهای طاغوتی و شیطانی نیز استقلالی از خود ندارند.
آیتالله تحریری با اشاره به ماجرای شیطان تصریح کرد: شیطان به خالقیت و ربوبیت خداوند اقرار داشت، اما به دلیل طغیان و خودبینی، در برابر فرمان الهی خضوع نکرد. ریشه انحراف انسان نیز همین خودمحوری و غفلت از جایگاه حقیقی خویش است؛ اینکه انسان با وجود همه نعمتها و استعدادها، گمان کند همه چیز از آنِ خود اوست.
وی با تأکید بر جایگاه توحید در همه شئون زندگی گفت: توحید بدون اسباب معنا ندارد و این اسباب، خود جلوهای از توحید هستند. مهمترین شئون توحیدی، نبوت و امامت است که اگر بهدرستی تبیین شود، فطرتها به سوی حقیقت سوق پیدا میکنند. قرآن کریم با زبان فطرت و گاه با طرح سؤال، عمیقترین معارف را به انسان منتقل میکند؛ زبانی لطیف که در عرصه تبلیغ، نیازمند پیچیدگیهای سنگین علمی نیست، بلکه بیان ساده، کارشناسی و مستحکم را میطلبد.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به سیره اهلبیت(ع) بیان کرد: ائمه معصومین(ع) در همه عرصهها، از مناظره با ملحدان تا تبیین احکام فقهی، تلاش میکردند فطرت انسانها را شکوفا کنند. امروز نیز میتوان از ابزارهای نوین علمی و حتی فناوریهای جدید، برای تبیین توحید بهره گرفت؛ چراکه خود عقل انسان و قوانینی که کشف میکند، نشانهای از خالق حکیم است.
آیتالله تحریری با اشاره به نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه گفت: ما در معرفی معارف نورانی امیرالمؤمنین(ع) و اهلبیت(ع) کمکار بودهایم. نهجالبلاغه و دعاهای صحیفه سجادیه، بهویژه در تبیین ارتباط انسان با عالم و با اعمال خود، ظرفیت عظیمی دارند که باید بیشتر مورد توجه رسانهها و فعالان فرهنگی قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش ولایت در تاریخ اسلام اشاره کرد و گفت: هر جا جامعه در مسیر ولایت حق قرار گرفته، به همان میزان آرامش، رشد مادی و تعالی معنوی نصیب آن شده است. انقلاب اسلامی ایران نمونهای روشن از این حقیقت است؛ حرکتی قرآنی و ولایی که در برابر قدرتهای سیاسی و نظامی جهان ایستاد و ثمرات بزرگی را به همراه داشت.
آیتالله تحریری با اشاره به جایگاه جهاد تبیین خاطرنشان کرد: امروز عرصه خبر و رسانه، یکی از میدانهای اصلی جهاد است. تبیین ایمان، تقوا و ابعاد مختلف آن ـ از تقوای فردی و اجتماعی تا تقوای سیاسی ـ نیازمند مجاهدت، بصیرت و اتکا به دو منبع اصلی قرآن کریم و اهلبیت(ع) است. اگر این دو محور، اساس کار تبلیغی و رسانهای قرار گیرد، جامعه به سمت تحقق واقعی حکومت دینی و جامعه ایمانی حرکت خواهد کرد.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای خبرنگاران و فعالان رسانهای گفت: کار شما صرفاً یک فعالیت عادی خبری نیست، بلکه کاری معرفتی و تمدنساز است. با پشتوانه عقلانی، علمی و با زبان فطرت، میتوان خدمت بزرگی به اسلام و معارف اهلبیت(ع) ارائه کرد و انشاءالله با توکل بر خداوند، در این مسیر موفق خواهید بود.
در ابتدای این دیدار، حسن صدرایی عارف مدیرمسئول خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)، گزارشی از روند فعالیتها، مأموریتها و رویکردهای محتوایی خبرگزاری ابنا ارائه کرد.
