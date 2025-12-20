»عقیل کشاورز« مأمور موساد و ارتش رژیم صهیونیستی، اعدام شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تهران- ایرنا- قوه قضاییه اعلام کرد: حکم اعدام «عقیل کشاورز» به جرم جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی و ارتباط و همکاری اطلاعاتی با رژیم و تصویربرداری از اماکن نظامی و امنیتی، پس از تایید در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی اجرا شد.

در یکی از روزهای اردبیهشت ۱۴۰۴، گشت حفاظت ارتش جمهوری اسلامی ایران در ارومیه در زمان انجام ماموریت با یک مورد مشکوک مواجه می‌شود.

ماموران حفاظت ارتش در هنگام گشت‌زنی مرد جوانی را مشاهده می‌کنند که در حال تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه است. با هوشیاری ماموران سوژه دستگیر و پس از هماهنگی و اخذ دستور مقام قضایی به مرجع ذیربط تحویل داده می‌شود. نامبرده در ابتدا مدعی می‌شود برای شرکت در یک همایش علمی در دانشگاه ارومیه به این شهر سفر کرده است، اما در بازرسی از تلفن همراه وی پیامی از سرشماره رژیم صهیونیستی و شخصی با نام کاربری اوشر کشف و ظن ارتباط متهم با رژیم تقویت می‌شود. در ادامه با بازرسی محل اقامت عقیل کشاورز اسناد و مدارک بیشتری به دست می‌آید.

در بازرسی از هتل محل اقامت کشاورز دفترچه‌ای کددار حاوی نام برخی نهادهای امنیتی و آدرس آن‌ها کشف می‌شود. پس از انجام تحقیقات اولیه متهم تحویل بازداشتگاه می‌شود.

جاسوسی با گرایش‌های سلطنت طلبانه و اقدام عملیاتی برای منافقین

عقیل کشاورز فرزند جواد، در سال ۹۴ در رشته مهندسی معدن پذیرفته شده و پس از سه ترم به علت عدم قبولی در دروس مربوطه از دانشگاه کناره‌گیری می‌کند و در نهایت در رشته معماری ادامه تحصیل می‌دهد. با انجام تحقیقات از زندگی شخصی و خانوادگی متهم مشخص می‌شود که اعضای خانواده وی دارای گرایشات سلطنت‌طلبانه بوده و عموی او نیز دارای سوابق عضویت و هواداری از گروهک تروریستی منافقین بوده است. جاسوس موساد پیشتر هم عملیات‌هایی را برای گروهک تروریستی منافقین انجام داده بوده است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

نحوه ارتباط متهم با رژیم صهیونیستی

براساس مفاد پرونده، عقیل کشاورز از طریق فضای مجازی با سرویس‌های جاسوسی و امنیتی رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کرده است. نامبرده در طول دوران همکاری با رژیم صهیونیستی با ارتش رژیم و سرویس موساد به صورت جداگانه ارتباط داشته است. عقیل کشاورز در ابتدا، پیام‌هایی علیه نظام جمهوری اسلام ایران برای خوشامد طرف اسرائیلی از طریق کانال‌های ارتباطی ارسال می‌کند. وی حتی برای جلب اعتماد، مشخصات یک سوله را که شایعه شده بود محل تولید موشک است برای سایت ارتش رژیم صهیونیستی ارسال می‌کند. با ارسال این پیام، پیامی از طرف ارتش رژیم صهیونیستی برای نامبرده ارسال شده و خواستار توضیحات بیشتر می‌شود.

همکاری رسمی کشاورز با ارتش رژیم صهیونیستی با تشویق او به ارسال گزارش‌های بیشتر آغاز می‌شود. در ادامه محکوم‌علیه آدرس مشخصات و دلایل مظنونیت ۴ سوله و ساختمان دیگر را برای آدرس مربوطه ارسال می‌کند. وی در ادامه همکاری آگاهانه خود با دشمن صهیونی، از طریق فضای مجازی با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مرتبط می‌شود.

در پیامی که افسر موساد برای عقیل کشاورز ارسال کرده از او خواسته می‌شود تا عنوان کند در چه زمینه‌هایی می‌تواند به رژیم کمک کند. محکوم‌علیه برای جلب اعتماد افسر ماموریت‌هایی پیشین خود و تعدادی مدارک دیگر را برای او ارسال می‌کند.

براساس تحقیقات و اقاریر محکوم‌علیه، نامبرده تا زمان دستگیری بیش از ۲۰۰ ماموریت برای سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی انجام داده بود. گستره ماموریت‌ها در شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود بوده است.

عکس‌برداری از اماکن هدف، ناقل‌گذاری، افکارسنجی و بررسی ترافیک معابر خاص از جمله ماموریت‌هایی بوده‌اند که عقیل کشاورز به دستور افسران موساد انجام داده است.

همکاری کشاورز با گروهک منافقین

در ادامه تحقیقات از کشاورز مشخص می‌شود، وی در سال ۱۴۰۱ در تلگرام با یکی از گروه‌های وابسته به منافقین نیز وارد ارتباط و همکاری شده است و اقدام به ارسال تصاویر، و شعارنویسی‌های مدنظر مدیران گروه‌ها کرده است.

پس از تایید همکاری کشاورز با سرویس موساد از سوی افسر رابط، وی کیف پول ارز دیجیتال راه‌اندازی کرده و مشخصات آن را برای افسر ارسال می‌کند. افسر موساد نیز پس از هر ماموریت مبالغی را درقالب ارز دیجیتال به حساب متهم واریز و رسید آن را برای وی ارسال کرده است.

اطلاع کشاورز از همکاری با سرویس اطلاعاتی موساد

براساس مستندات پرونده، کشاورز با علم همکاری با ارتش رژیم صهیونیستی و سرویس اطلاعاتی موساد اقدام به ارتباط گیری با آن‌ها کرده و ماموریت‌های متعددی را به دستور ‌آن‌ها انجام داده است.

محکوم‌علیه در اعترافات خود صراحتا اقرار داشته است که به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران با سرویس‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی همکاری داشته و اطلاعات کشور را در اختیار آن‌ها قرار داده است.

پس از تکمیل تحقیقات پرونده، کیفرخواست عقیل کشاورز به اتهام جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی و ارتباط و همکاری اطلاعاتی با رژیم صادر و به دادگاه ارسال شد.

پس از برگزاری جلسات دادگاه با حضور متهم و وکیل وی، دادگاه با توجه به قرائن و اسناد موجود، تصویربرداری از اماکن نظامی و امنیتی، مستندات فنی موجود در پرونده و اقرار صریح و واضح متهم در زمینه چگونگی جذب به سرویس‌های امنیتی رژیم صهیونیستی و نحوه علمکرد و ماموریت‌های انجام شده، عقیل کشاورز با استناد به مفاد قانونی به اعدام محکوم شد.

حکم صادره پس از تایید در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی بامداد امروز (شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴) اجرا شد.

