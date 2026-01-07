دادگاه یمن حکم اعدام ۸ نفر را به اتهام جاسوسی برای انگلیس و عربستان صادر کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه جزایی شهر صنعاء پایتخت یمن، احکام اعدام هشت متهم را پس از محکومیت آنها در پروندههای مربوط به جاسوسی و کمک به دشمن صادر کرد؛ موضوعی که خبرگزاری سبأ (نسخه وابسته به حوثیها) گزارش داده است.
براساس گزارش خبرگزاری سبأ یمن، دادگاه در دو جلسهی مجزا، مجموعاً ۹ متهم را به دلیل عضویت در شبکههای جاسوسی وابسته به دستگاههای اطلاعاتی انگلیس و عربستان، محکوم کرد. طبق این احکام، هشت نفر از آنان به مجازات مرگ از طریق تیرباران محکوم شدند و یک متهم نیز به ۱۵ سال زندان محکوم گردید.
در جلسه نخست که به ریاست قاضی «عبدالله الحمزّی» برگزار شد، سه متهم به جاسوسی برای دستگاههای اطلاعاتی بریتانیا و عربستان با هدف ضربه زدن به جایگاه نظامی، سیاسی و اقتصادی جمهوری یمن، محکوم شدند و حکم اعدام آنان صادر شد. همچنین مقرر شد این احکام در میدان السبعین و در ملأعام اجرا شود.
دادگاه همچنین دستور مصادره دوربینها، تلفنها، سیمکارتها و دیگر ابزارهای مورد استفاده در این پرونده را به نفع خزانه عمومی صادر کرد و علاوه بر آن تعدادی خودرو و تجهیزات دیگر نیز ضبط شد.
در جلسه دوم، به ریاست قاضی «حسین القعل»، دادگاه پنج متهم دیگر را نیز به جرم جاسوسی و کمک به دشمن به اعدام محکوم کرد. یک متهم ششم هم به ۱۵ سال زندان محکوم شد. در این پرونده نیز ابزارهای ردیابی، تلفنها و خودروهایی که به گفته دادستانی در عملیات جاسوسی استفاده شده بودند، مصادره شد.
براساس کیفرخواست صادرشده توسط دادستانی، متهمان طی سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ میلادی با افسران اطلاعاتی در قاهره و ریاض دیدار کرده و در ازای دریافت پول نقد و شمشهای طلا، اطلاعاتی از پایگاههای نظامی، امنیتی و حتی اماکن غیرنظامی در صنعاء جمعآوری کردهاند و همچنین دورههای آموزشی مرتبط با نظارت، رصد و ارتباطات رمزگذاریشده دیدهاند.
در تحولی مرتبط، دادگاه تجدیدنظر ویژه صنعاء نیز در پروندهای جداگانه مربوط به پنج متهم به جاسوسی برای انگلیس، احکام اعدام سه نفر را تأیید کرد. حکم اعدام متهم چهارم به ۱۵ سال زندان کاهش یافت و تجدیدنظرخواهی متهم پنجم –که قبلاً به اعدام محکوم شده بود– به دلیل عدم تقدیم درخواست در مهلت قانونی، رد شد.
این احکام در شرایطی صادر میشود که طی ماههای اخیر اعلامیههای متعدد دولت یمن درباره کشف شبکههای جاسوسی افزایش یافته است. بسیاری از این پروندهها به صدور احکام اعدام منتهی میشود.
