امام جمعه شیعیان مزارشریف: خودشناسی، زیربنای خودسازی و خدمت به جامعه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حیدر هاشمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته (۲۸ آذر) شهر مزارشریف افغانستان، درباره «خودشناسی» نکاتی گفت و تأکید کرد که برای ساختن خود و خدمت به جامعه‌ای عزتمند، فرهنگی، امن و باثبات، خودشناسی یکی از مهم‌ترین راه‌ها است.

وی با اشاره به این‌که در میان مخلوقات، تنها انسان است که هم مسئله است و هم پاسخ؛ بحث را در ۶ محور مطرح کرد و در محور اول خودشناسی را به عنوان زیربنای خودسازی دانست و گفت: شناخت واقعی انسان، شناخت جایگاه او در نظام آفرینش است، نه صرف نام و نام خانوادگی.

خطیب جمعه مزارشریف با استناد به آیه ۵۶ سوره ذاریات «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ» تأکید کرد که هدف خلقت انسان عبادت خداست و اکثر مخلوقات در اختیار انسان برای همین امر قرار گرفته‌اند. پیامبر(ص) و امام علی(ع) نیز فرموده‌اند کسی که خود را بشناسد، خدا را شناخته و راه خداشناسی از خودشناسی می‌گذرد.

وی در محور دوم، جایگاه انسان را خلافت الهی در زمین دانست و به آیه ۳۰ سوره بقره اشاره کرد که فرشتگان از فساد و خونریزی احتمالی نگران شدند، اما خداوند فرمود چیزی می‌داند که آنان نمی‌دانند؛ بنابراین انسان جانشین خدا روی زمین است.

هاشمی در محور سوم حقیقت انسان را مرکزی از عقل و شهوت توصیف کرد و گفت: انسان نه فرشته محض است و نه حیوان صرف؛ اگر عقل بر شهوت غلبه کند، از فرشته برتر می‌رود و اگر شهوت غالب شود، از حیوان پست‌تر می‌شود.

خطیب توانای مزارشریف در ادامه به شناخت نفس و لزوم مخالفت با آن با کمک الهی پرداخت و در محور ششم بر جایگاه شناخت فطری در اسلام تأکید کرد: پیامبر(ص) فرمودند گرایش به خدا، حقیقت و خیر در سرشت هر انسانی نهفته است و بدون خودشناسی، دینداری به شعار تبدیل می‌شود.

حجت الاسلام هاشمی در خطبه دوم، پس از توصیه مجدد به تقوا، به روز «همبستگی انسانی» اشاره کرده و گفت جهان امروز بیش از همیشه به این همبستگی نیاز دارد، همبستگی‌ای که ریشه قرآنی دارد؛ آیه ۱۳ سوره حجرات می‌فرماید: خداوند انسان‌ها را از مرد و ماده آفرید و به شعوب و قبایل تقسیم کرد تا یکدیگر را بشناسند. گاهی آدم می‌بیند که یک جامعه، جامعه اسلامی است، ولی متاسفانه مملوء از دشمنی است.

وی با نزدیک شدن به ماه رجب، آن را ماه خدا دانست و توصیه کرد از ادعیه این ماه بهره ببریم و همچنین به ولادت امام باقر(ع)، پرچم‌دار نهضت علمی و ملقب به باقرالعلوم اشاره کرد که آن حضرت علم را در خدمت بشر قرار داد.

امام جمعه شیعیان مرکز استان بلخ افغانستان در پایان به اوضاع اجتماعی، فصل سرما و مشکلات مهاجران پرداخت و جامعه را به توجه بیشتر به این مسائل فراخواند تا همبستگی انسانی در عمل نیز نمود پیدا کند.

