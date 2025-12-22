  1. صفحه اصلی
تصاویر | آذین‌بندی بین‌الحرمین در سالروز ولادت حضرت امام محمدباقر(ع)

۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۵
کد مطلب: 1764719
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ولادت باسعادت حضرت امام محمدباقر(ع)، فضای بین‌الحرمین در کربلای معلی، با کتیبه و پارچه‌نوشته‌هایی آذین‌بندی شد.

