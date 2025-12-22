https://fa.abna24.com/xjZZH۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۵ کد مطلب 1764719 اخبار جهان اخبار آسیای غربی و خاورمیانه صفحه اصلی اخبار جهان اخبار آسیای غربی و خاورمیانه تصاویر | آذینبندی بینالحرمین در سالروز ولادت حضرت امام محمدباقر(ع) ۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۵ کد مطلب: 1764719 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ولادت باسعادت حضرت امام محمدباقر(ع)، فضای بینالحرمین در کربلای معلی، با کتیبه و پارچهنوشتههایی آذینبندی شد. ................... پایان پیام برچسبها امام باقر(ع) جشن میلاد بین الحرمین کربلای معلی اخبار مرتبط دلتنگی سرلشکر موسوی برای فرمانده شهید محمد باقری تصاویر | تزئین حرم امام حسین(ع) با کتیبه و پارچهنوشتهها به مناسبت میلاد امام باقر(ع) عکس خبری | مراسم جشن شیعیان نروژ به مناسبت ولادت امام باقر(ع) امام جمعه شیعیان مزارشریف: خودشناسی، زیربنای خودسازی و خدمت به جامعه است پدری و مادری در ترازوی وحی؛ الگوی والدگری از نگاه قرآن و عترت ویدیو | امامزاده سلطان علی مدفون در مشهد اردهال کیست؟ تبیین نقش تاریخی و رسالت جهانی ذریه پیامبر(ص) و تأکید بر وحدت امت اسلامی ویدیو | کدام یک از پیامبران هم کفو حضرت زهرا(س) هستند؟ میشه بدون شناخت اهل بیت(ع) خدارو شناخت؟
نظر شما