وخامت وضعیت جسمانی رهبر انقلاب بحرین و بازگرداندن به سلول انفرادی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت امور اسرای بحرین اعلام کرد که صبح روز گذشته وضعیت جسمانی حسن مشیمع، از چهره‌های برجسته بحرینی، به‌طور ناگهانی و شدید رو به وخامت گذاشته است.

این وضعیت بحرانی باعث شد وی به‌صورت فوری با آمبولانس به بخش اورژانس بیمارستان ملک حمد منتقل شود، اما پس از آن بار دیگر به محل نگهداری‌اش در مرکز محرق بازگردانده شد. این در حالی است که وضعیت سلامتی او بسیار نگران‌کننده. توصیف شده است.

خانواده مشیمع جزئیات نگران‌کننده‌ای از شرایط او فاش کردند و گفتند که وی با ویلچر به زندان بازگردانده شده؛ در حالی که بدنش به‌شدت می‌لرزید، قادر به حرکت نبود و به‌دلیل دردهای شدید، به‌سختی صحبت می‌کرد.

به گفته خانواده، این وخامت حال پس از چند روز درد شدید در ناحیه ران رخ داده است؛ دردهایی که به مرحله‌ای رسیده بود که توان جسمانی او را کاملاً تحلیل برده و به‌ویژه با توجه به کهولت سن، او را از خواب محروم کرده بود.

پزشک معالج به مشیمع اطلاع داده که به عارضه دیسک مبتلاست؛ تشخیصی که حدود یک ماه و نیم پیش در بیمارستان نظامی داده شده بود، اما در آن زمان به خود بیمار اعلام نشده و همچنین گزارش مربوطه میان پزشکان ناظر بر وضعیت درمان او در مرکز محرق نیز مبادله نشده بود.

خانواده مشیمع همچنین نسبت به شرایط انتقال او ابراز شگفتی کردند و گفتند که وی با لباس‌هایی سبک و نامتناسب با سرمای هوا از محل خارج شده و از ساعات اولیه صبح تا زمان بازگرداندنش در بعدازظهر، از غذا و نوشیدنی محروم بوده است.

یکی از نزدیکان او وضعیت کنونی مشیمع را به‌شدت نگران‌کننده توصیف کرد و گفت که تاکنون هرگز او را در چنین شرایط وخیمی ندیده است.

خانواده مشیمع تأکید کردند آنچه بر او می‌گذرد در چارچوب یک سیاست هدفمند قتل تدریجی قرار دارد و یادآور شدند که این زندانی سالخورده بیش از چهار سال است از قرار گرفتن در معرض نور خورشید و انجام فعالیت ورزشی محروم شده؛ آن هم در حالی که امکانات و سالن‌های لازم در محل نگهداری او وجود دارد. به گفته آنان، این شرایط عملاً به معنای قرار گرفتن طولانی‌مدت او در حبس انفرادی است.

............

پایان پیام/ ۲۱۸

